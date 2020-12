Sociedade Rica Agora Vê Bitcoin como Essencial para Portfólios em Crescimento

Parece que as pessoas ricas estão começando a ver o bitcoin como um ingrediente essencial de seus portfólios, e muitos desejam ter se envolvido no mundo da moeda criptográfica mais cedo.

O bitcoin tem atraído a atenção dos investidores ricos

Este é o caso de Christian Armbruester, o fundador do Blu Family Office em Londres. Como um investidor para clientes ricos, Armbruester afirma que, embora ele possa ter se envolvido em criptografia aqui e ali, ele nunca o levou a sério até este ano, após o incrível aumento do patrimônio de mais de 160 por cento desde meados de março. Na época, o bitcoin estava sendo negociado por menos de US$ 4.000, mas desde então ele disparou para a faixa de US$ 19.000.

Christian diz que ele e seu escritório têm se concentrado principalmente em metais preciosos e manufatura. Embora ele certamente tenha construído carteiras saudáveis para seus clientes através destes dois ambientes, ele acredita que a criptografia conquistou seu lugar na escada financeira este ano, e que todos deveriam estar olhando para o bitcoin como uma necessidade.

Em uma entrevista recente, ele afirmou:

Estamos agora procurando por oportunidades comerciais em um campo muito empolgante.

Ao longo de 2020, muitos investidores institucionais – da MicroStrategy à Square até Stone Ridge – colocaram seus olhos no bitcoin e investiram milhões de dólares na moeda criptográfica número um do mundo por limite de mercado. Além disso, vários escritórios de investimento estão agora procurando encontrar maneiras de seus clientes investirem em criptografia, direta ou indiretamente.

Larry Fink – diretor executivo da Black Rock – mencionado em uma declaração:

[Isto] nos diz que o bitcoin chamou a atenção e a imaginação de muitas pessoas, mas ainda não foi testado e é um mercado bastante pequeno em relação a outros mercados.

O engraçado sobre o bitcoin é que ele não está sendo usado nem mesmo para aquilo a que foi inicialmente destinado. Em 2008, quando o whitepaper da moeda fez sua primeira aparição pública, foi discutido que a bitcoin serviria como moeda de pagamento – uma moeda que pode ser utilizada para comprar bens e serviços como dinheiro comum ou cartões de crédito.

No entanto, a moeda não tem sido amplamente utilizada para pagamentos, considerando que continua sendo um bem muito volátil. Ela é vulnerável a oscilações de preços e, portanto, muitas empresas não estão dispostas a arriscar os lucros que podem ou não perder. Ainda há muito comportamento para cima e para baixo no mundo do bitcoin.

Uma Loja de Valor

Mas, desde o início do ano, a moeda tomou uma nova forma. Agora, ela é vista como uma ferramenta de hedge; algo que pode ser usado para proteger o próprio dinheiro em tempos de conflito econômico. Isto potencialmente explica porque o ativo cresceu tanto, e porque tantos escritórios familiares estão dispostos a colocar tudo o que têm nele.

Com as moedas fiat descendo e o preço do ouro praticamente incomparável, o bitcoin parece ser a alternativa certa.