Le prix du bitcoin est en train d’augmenter alors que la volatilité du BTC tombe à son plus bas niveau depuis 16 mois

La volatilité des bitcoins est tombée à son niveau le plus bas depuis 16 mois, ce qui indique qu’un mouvement brusque de la CTB est imminent.

Le total des intérêts ouverts sur les options sur bitcoin (BTC) a augmenté pour atteindre 2 milliards de dollars, soit 13 % de moins que le plus haut niveau jamais atteint. Bien que l’intérêt ouvert soit encore fortement concentré sur l’échange de Deribit, le Chicago Mercantile Exchange (CME) a également atteint 300 millions de dollars.

En termes simples, les contrats d’options sur produits dérivés permettent aux investisseurs d’acheter une protection, soit à la hausse (options d’achat), soit à la baisse (options de vente). Même s’il existe des stratégies plus complexes, la simple existence de marchés d’options liquides est un indicateur positif.

Par exemple, les contrats dérivés permettent aux mineurs de stabiliser leurs revenus, qui sont liés au prix d’une cryptocarte. Les sociétés d’arbitrage et de tenue de marché utilisent également ces instruments pour couvrir leurs transactions. En fin de compte, les marchés très liquides attirent des participants plus importants et augmentent leur efficacité.

La volatilité implicite est une mesure utile et primaire qui peut être extraite du prix des options. Chaque fois que les opérateurs perçoivent un risque accru d’oscillations de prix plus importantes, l’indicateur se déplace à la hausse. Le contraire se produit pendant les périodes où le prix est stable ou si l’on s’attend à des oscillations de prix plus faibles.

Les contrats d’options à 3 mois impliquent une volatilité. Source : Skew

La volatilité est généralement connue comme un indicateur de peur, mais il s’agit surtout d’une mesure rétrospective. Le pic de 2019 indiqué sur le graphique ci-dessus a coïncidé avec le pic de 13 880 $ du 26 juin, suivi d’une baisse soudaine de 1 400 $. Le pic de volatilité le plus récent de mars 2020 s’est produit après une baisse de 50 % en seulement 8 heures.

Les indicateurs signalent une flambée des prix en cours

Les périodes de faible volatilité sont des catalyseurs de mouvements de prix plus importants, car elles indiquent que les teneurs de marché et les bureaux d’arbitrage sont prêts à vendre des protections à des primes plus faibles.

En effet, l’augmentation de l’intérêt ouvert pour les produits dérivés entraîne des liquidations plus importantes lorsqu’un changement de prix soudain se produit.

Les investisseurs doivent alors se concentrer sur les marchés à terme pour évaluer si une tempête potentielle se prépare. L’augmentation de l’intérêt ouvert indique soit un nombre plus élevé de participants au marché, soit que des positions plus importantes sont créées.

Les contrats à terme Bitcoin regroupent les intérêts en cours. Source : Skew

Les 4,2 milliards de dollars d’intérêts en cours pourraient être modestes par rapport au pic d’août (5,7 milliards de dollars), mais ils restent pertinents.

Plusieurs raisons pourraient empêcher d’atteindre un chiffre plus élevé, notamment les frais actuels de la CFTC BitMEX et le piratage de 150 millions de dollars de KuCoin.

La forte volatilité est un autre facteur critique qui freine l’intérêt ouvert sur les dérivés Bitcoin.

Bien que 57% soit le chiffre le plus bas des 16 derniers mois, il représente toujours une prime importante, en particulier pour les options à long terme. Les options et les contrats à terme ont beaucoup de synergie, car les stratégies les plus avancées combinent les deux marchés.

Un acheteur qui parie sur une grève de 14 000 dollars pour l’échéance du 21 mars dans 160 jours doit payer une prime de 10 %. Par conséquent, le prix à l’échéance doit atteindre 15 165 $, soit 34 % de plus que les 11 300 $ actuels.

Pomme (AAPL) Volatilité implicite à 90 jours. Source : Alphaquerry.com

À titre de comparaison, les actions d’Apple (AAPL) ont une volatilité de 41 % sur trois mois. Bien qu’elle soit supérieure aux 29% du S&P 500, l’impact à long terme par rapport aux 47% de Bitcoin a des effets frappants. La même hausse de 34 % pour une option d’achat de mars 2021 sur les actions AAPL a une prime de 2,7 %.

Pour mettre les choses en perspective, si une action de l’AAPL était cotée à 11 300 $, cette option de mars 2021 coûterait 308 $. En attendant, celle de la BTC se négocie à 1 150 $, ce qui est presque quatre fois plus cher.

Vous pariez sur 20 000 dollars ? Les options ne sont peut-être pas la meilleure solution

Bien qu’il y ait un coût implicite à porter une position perpétuelle sur les contrats à terme pendant des périodes plus longues, cela n’a pas été pesant. En effet, le taux de financement des contrats à terme perpétuels est généralement facturé toutes les 8 heures.

Taux de financement des contrats à terme perpétuels. Source : Données sur les actifs numériques

Le taux de financement oscille entre positif et négatif depuis deux mois. Il en résulte un impact net neutre sur les acheteurs (longs) et les vendeurs à découvert qui auraient pu détenir des positions ouvertes.

En raison de sa forte volatilité inhérente, les options Bitcoin pourraient ne pas être le moyen optimal de structurer les paris à effet de levier. Le même coût de 1 150 $ de l’option de mars 2021 pourrait être utilisé pour acquérir des contrats à terme Bitcoin en utilisant un effet de levier de 4 fois. Cela donnerait un gain de 1 570 $ (136 %) une fois que Bitcoin aura atteint la même hausse de 34 % requise pour que l’option atteigne le seuil de rentabilité.

L’exemple ci-dessus n’invalide pas l’utilisation des options, en particulier lors de la mise en place de stratégies qui incluent la vente d’options d’achat ou de vente. Il faut garder à l’esprit que les options ont une échéance fixe. Par conséquent, si la fourchette de prix souhaitée ne se produit que le lendemain, elle ne rapporte aucun gain.

Pour les taureaux, à moins qu’il n’y ait une fourchette de prix et un délai précis en tête, il semble pour l’instant que s’en tenir à des contrats à terme perpétuels soit la meilleure solution.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Tout investissement et toute opération commerciale comporte des risques. Vous devez effectuer vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.