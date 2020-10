Kraken: O mergulho de Bitcoin está prestes a ficar muito pior

Até agora, o bitcoin não tem sido a moeda de maior desempenho do espaço criptográfico. De fato, nas últimas semanas, a BTC perdeu cerca de US$ 2.000 de seu preço, caindo de cerca de US$ 12 mil para a baixa faixa de US$ 10.000. De acordo com o Kraken, uma bolsa de comércio digital sediada em São Francisco, as coisas poderiam ficar muito piores para a moeda digital número um do mundo por limite de mercado.

Kraken: As coisas não serão boas neste setembro

Em um relatório recente, a Kraken lembrou a todos os comerciantes e investidores que setembro é, historicamente falando, um dos meses de pior desempenho para o Bitcoin Profit. Kraken diz que os comerciantes deveriam estar preparados para outro mergulho que poderia levar o BTC cerca de sete por cento a menos do que já é.

No relatório, o Kraken afirma:

Uma série de dinâmicas de mercado menos conhecidas sugere que a volatilidade incremental está provavelmente no horizonte. Com o baixo desempenho do bitcoin em seus retornos mensais médios durante a maior parte do ano, poderíamos ver retornos abaixo de sete por cento.

A volatilidade anualizada reverteu para a média depois de cair para tão baixo quanto 15%, enquanto as ações dos EUA continuaram a subir. Isto coincidiu com uma baixa de vários anos para o domínio do bitcoin e um número recorde de unidades de bitcoin que permaneceram intocadas por mais de um ano.

Até agora, somente nas últimas semanas, estima-se que o bitcoin tenha perdido aproximadamente 70 bilhões de dólares de seu preço. O que é estranho é que agosto de 2020 marcou o agosto mais alto em mais de 35 anos para ativos como ações em todo o mundo. Muitos desses ativos acabaram elevando-se aos máximos de todos os tempos, embora o Kraken esteja até mesmo avisando que as coisas podem potencialmente dar errado no espaço de negociação de ações.

O relatório explica:

As ações são relativamente caras e podem se tornar mais baratas nos próximos meses. Tal correção poderia ter um impacto sobre o preço do bitcoin e sobre o mercado de criptografia mais amplo.

Acredita-se muitas vezes que as ações e o bitcoin estão correlacionados, o que significa que se as ações afundassem nas próximas semanas, o bitcoin provavelmente não estaria muito atrás. Além disso, o domínio da bitcoin sobre o espaço criptográfico foi enfraquecido nos últimos oito meses, com vários altcoins – como o Chainlink (LINK) – subindo a escada financeira para potencialmente desafiar a bitcoin como a principal moeda criptográfica.

Entretanto, o Kraken ofereceu um raio de esperança no relatório, afirmando:

Enquanto esta tendência pode continuar, podemos ver uma eventual rotação de volta ao bitcoin em meio a uma recuperação da dominância.

Um mergulho abaixo de $10K não está fora do comum

Simon Peters, da fama da e-Toro, está convencido de que uma gota abaixo de $10.000 não estaria muito longe da parede para o bitcoin. Em uma entrevista, ele menciona:

Dado que ainda não vimos um padrão significativo de inversão de tendência nos quadros menores, um pico de queda abaixo de $10.000 não está fora de questão… Se vemos uma vela diária fechar abaixo de $10.000, então o pessimismo, é claro, vai rastejar o pino. No entanto, enquanto permanecermos acima desse limite, eu continuo em alta.