Institutionele beleggers voelen zich FOMO als Bitcoin Rally voortzet

Bitcoin’s prijsrally is aan het draaien. Terwijl eerdere rally’s vooral particuliere beleggers hebben opgewonden, trekt deze huidige stierenrennen vermogende particulieren aan. In de afgelopen week is Bitcoin erin geslaagd zich te stabiliseren boven de prijsdrempel van $18.000. De prestaties van de activa hebben het op de radar van enkele grote beleggers zien verschijnen.

Tijd om in Bitcoin te stappen

Gisteren publiceerde Bloomberg een rapport waarin werd geschetst hoe grote investeerders uit de Fear Of Missing Out (FOMO) de Bitcoin-markt betraden. Het rapport benadrukte dat veel instellingen al geld hebben geploegd in de toonaangevende cryptocentrische valuta, terwijl andere de prestaties ervan controleren om een mogelijke aankoop te evalueren.

Henri Arslanian, een crypto-manager bij financiële dienstverlener PricewaterhouseCoopers, legde Bloomberg uit dat de actie van institutionele beleggers het belangrijkste verschil was tussen de huidige stierenloop van Bitcoin en die van 2017. Arslanian benadrukte dat de stierenloop van 2017 weliswaar werd gedreven door retailbeleggers FOMO, maar dat instellingen deze keer de psychologische eigenschap lijken te vertonen.

Terwijl Bitcoin de recordhoogte nog niet overtuigend heeft doorbroken, komt het bedrijf steeds dichter in de buurt van de 20.000 dollar. Opportunistische institutionele beleggers zien dit – een goede reden om te investeren in de 170 procent winst op jaarbasis – als een reden genoeg om te investeren.

Het is geen geheim dat institutionele beleggers dit jaar naar de Bitcoin-ruimte zijn verhuisd. MicroStrategy, ’s werelds grootste aanbieder van cloud-gebaseerde bedrijfsoplossingen, is in dit opzicht het meest opvallende bedrijf. In augustus voltooide het bedrijf een aankoop van $425 miljoen Bitcoin, toen het de zogenaamde „Bitcoin-standaard“ in gebruik nam.

Tot nu toe lijkt de beslissing zijn vruchten af te werpen. Op basis van de marktprijzen is de Bitcoin-aankoop van Immediate Edge op dat moment veranderd in een meer dan $730 miljoen betaalde dag. Het bedrijf heeft ook meer verdiend met zijn Bitcoin-inzet dan met zijn kernactiviteiten in de afgelopen drie jaar, per data van de onafhankelijke crypto-onderzoeker Kevin Rooke.

Verschillende beschikbare wegen

De verwachting is dat de komende maanden meer instellingen de Bitcoin-markt zullen overspoelen. Vorige week meldde Bloomberg dat verschillende Wall Street-vestigingen zijn begonnen met een debat over het potentieel om goud te gebruiken als het wereldwijde reservepotentieel.

Zoals het rapport uitlegde, had de steun van investeringsreuzen als Paul Tudor Jones en Stanley Druckenmiller de zaak van Bitcoin op Wall Street geholpen. Nu kijken velen naar het potentieel van de toonaangevende cryptocrisis om ’s werelds grootste reservepotentieel te worden.

Hiervoor is een substantiëlere institutionele instroom nodig, ook al zijn de cijfers tot nu toe indrukwekkend. Instellingen hebben ook verschillende manieren om de markt te betreden. Zoals gerapporteerd door Inside Bitcoins, had Guggenheim Partners, een vermogensbeheergigant, zich de rechten voorbehouden op haar $5,3 miljard Macro opportunities Fund in Grayscale Investments‘ Bitcoin Investment Fund.

Grayscale is ’s werelds grootste onafhankelijke crypto vermogensbeheerder, met meer dan $5 miljard aan beheerd vermogen. Het bedrijf heeft ook meer dan twee procent van het totale Bitcoin-aanbod.

Naast Grayscale kunnen beleggers ook profiteren van institutionele beurzen. De in San Francisco gevestigde beurs Coinbase onthulde vorige week dat het de architect was van MicroStrategy’s Bitcoin-aankoop.