Huippumakrosijoittaja odottaa Bitcoin-S & P 500 -korrelaation hajoavan

Bitcoin on noussut viime päivien aikana vakavasti korkeammalle S&P 500:

n vaihtelevasta suorituskyvystä huolimatta. Johtava kryptovaluutta on noussut noin 2000 dollaria viimeisten seitsemän päivän aikana, kun se on noussut peräti 13 250 dollariin viime torstain 11 200 dollarin pohjan jälkeen.

Merkittävä makroanalyytikko Raoul Pal odottaa BTC: n jatkavan muiden makromarkkinoiden menestymistä tulevaisuudessa.

Bitcoin erotetaan S&P 500: sta, dollari: näkyvä makroanalyytikko

Pal meni äskettäin sanomaan uskovansa, että Bitcoin irtoaa vakavasti osakemarkkinoista ja Yhdysvaltain dollarista.

Tämä kommentti tulee sen jälkeen, kun Bitcoinilla on ollut vaihtelevaa korrelaatiota näiden kahden markkinan kanssa viime kuukausien aikana. Esimerkiksi kun Yhdysvaltain dollari nousi voimakkaasti 10-15% maaliskuussa, BTC syöksyi yli 50%: lla 24 tunnin kuluessa.

Pal kirjoitti siitä, kuinka hän odottaa korrelaation toistuvan.

”Kulta hajoaa bitcoiniin nähden, kuten odotettiin cc: @michael_saylor. Kaikki panevat merkille. Seuraava asia, jonka odotan, on BTC: n ja dollarin sekä BTC: n ja osakkeiden välinen korrelaatio myös hajoamassa … katsotaanpa. “

Bitcoinin nouseminen korkeammalle, kun Yhdysvaltain dollari ei laske, mutta tosiasiallisesti kasvaa hieman, on hyvä alku. Mutta milloin täysi irrotus tapahtuu, on vielä nähtävissä.

Mikä ajaa BTC: n pois S&P 500: sta?

Pal on entinen hedge-rahastomyynnin päällikkö Goldman Sachsissa, hedge-rahastojen johtaja ja Real Visionin nykyinen toimitusjohtaja. Hänen äänellään on paljon painoarvoa makrotaloudellisen analyysin maailmassa.

Hän sanoi äskettäin uskovansa, että kasvava institutionaalinen kiinnostus antaa kolikon murtua vakavasti korkeammaksi tulevina vuosina. St kommentoi haastattelussaan Stansberry Research, Pal kommentoi:

„Siitä on tulossa valtava muuri vain siitä, mitä tunnen kaikista instituutioista, kaikista ihmisistä, joille puhun. Se on valtava rahaseinä – vain putkia ei ole olemassa, jotta ihmiset voisivat vielä tehdä sen, ja se on tulossa. Mutta se on kaikkien tutassa, ja sen parissa työskentelee paljon älykkäitä ihmisiä.“

Pal on aiemmin sanonut, että hänen mielestään Bitcoin voi olla paras sijoitus nykyiseen makroympäristöön, niin paljon, että hän sanoi, että kaikki muut varat voivat olla „huonompia“.

Sijoittaja sijoittaa rahansa suuhunsa: hän sanoi, että hänellä on tällä hetkellä yli 50% nettovarallisuudestaan Bitcoinissa, sekä jonkin verran altistumista Ethereumille.