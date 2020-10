FileCoin gaat live op Mainnet en overtreft BTC Market Cap

Het langverwachte community-gedreven, gedecentraliseerde opslagnetwerk, FileCoin (FIL), ging op 15 oktober om 14:45 uur UTC op mainnet. Het project is in ontwikkeling sinds 2017 en zou een revolutie teweeg kunnen brengen in de manier waarop gebruikers ongebruikte opslagruimte kopen en verkopen.

In wezen probeert Filecoin gegevens dichter bij de eindgebruiker te brengen, in tegenstelling tot traditionele cloudnetwerken . Het gedecentraliseerde model van het project wordt door velen gezien als een doorbraak in de evolutie van internet en de toekomst van gegevensopslag.

Kort na de mainnet lancering, een Twitter-gebruiker en Crypto Youtuber benadrukt dat FIL, inheemse token van het project, had een volledig verwaterde marktkapitalisatie van $ 400 miljard te raken. Verbazingwekkend genoeg is dit het dubbele van de marktkapitalisatie van BTC of meer dan de hele cryptomarkt gecombineerd.

Enkele uren voor de lancering van het mainnet onthulde Binance dat het de munt zou vermelden op blok 148.888. Het bood ook beleggers die FIL op de beurs stortten $ 100K aan BNB-prijzen aan die onder in aanmerking komende gebruikers zouden worden verdeeld.

FileCoin ziet ongekende ondersteuning door uitwisselingen

Het Filecoin-project heeft al enorme steun gekregen van de cryptocommunity. Zelfs vóór de lancering van het mainnet was FIL al genoteerd op twee grote beurzen : Kraken en Gemini. Andere topbeurzen zoals KuCoin en Huobi hadden ook plannen onthuld om het token te vermelden toen het projectmainnet werd gelanceerd.

Deze vroege aanbiedingen zijn vrij opmerkelijk, aangezien beurzen doorgaans aanbiedingen aankondigen nadat cryptoprojecten live zijn gegaan op hun mainnets. Veel cryptoliefhebbers speculeren dat de beurzen die de munt hebben vermeld een dieper begrip hebben van het project en daarom bereid zijn een uitzondering te maken.

Inderdaad, FileCoin zal waarschijnlijk golven maken in de crypto-sector. Volgens de medeoprichter en CEO van Gemini, Tyler Winklevoss, is het gedecentraliseerde project het meest verwachte crypto-evenement sinds de lancering van Ethereum en Bitcoin.

Het gedecentraliseerde opslagnetwerk heeft enige vertraging opgelopen vanaf de eerste lanceringsdatum medio 2019. Het heeft echter de interesse van de industrie behouden met 230 projecten en 1.000 ontwikkelaars die klaar zijn om aan Filecoin te gaan werken na de lancering van het mainnet.

Bovendien namen ongeveer 400 mijnwerkers van over de hele wereld deel aan de testnetfase van vorige maand „Space Race“, waar de capaciteit van het Filecoin-netwerk drastisch toenam.

Meer over het Filecoin-project

Een project van Protocol Labs, Filecoin haalde $ 205 miljoen op in een token-verkoop op CoinList in 2017, waarmee hij een record vestigde voor de meest opgevoede in een ICO op dat moment.

“In het Filecoin-model wordt gegevensopslag een marktplaats, waar iedereen kan betalen voor toegang voor opslag of inkomsten kan genereren door toegang te verlenen tot gegevensopslag. In plaats van dat 5 providers de volledige markt voor gegevensopslag bezitten, zijn de economische voordelen van gegevensopslag over de hele wereld verspreid ”, aldus een CoinList-bericht.

Het gedecentraliseerde project introduceert nu een opwindend alternatief voor bestaande gecentraliseerde cloudopslagaanbiedingen zoals Amazon Web Services (AWS) of Azure.