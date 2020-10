ETEROWI GÓRNICY DOKONALI WE WRZEŚNIU OŚMIOKROTNIE WIĘKSZYCH OPŁAT NIŻ GÓRNICY PRODUKUJĄCY BITCOIN

Ethereum z opóźnieniem zauważyło ogromne zatłoczenie w związku z napływem popytu na transakcje.

Zapotrzebowanie na transakcje wynika ze wzrostu liczby zdecentralizowanych aplikacji finansowych, które zajmują dużą ilość powierzchni blokowej.

Górnicy ETH zebrali tak wiele opłat, że dane pokazują, że we wrześniu w opłatach transakcyjnych dokonali osiem razy więcej niż górnicy Bitcoin.

Zwolennicy Ethereum twierdzą, że jest to pozytywny znak dla kryptokursztynu, ponieważ może on dać sieci więcej bezpieczeństwa.

Cokolwiek by to nie było, jest to jeden z wielu pozytywnych, fundamentalnych czynników dla Ethereum.

Niejasne jest jednak, czy te podstawowe czynniki wystarczą, aby podnieść cenę ETH.

GÓRNICY ETEROWI ZROBILI WIĘCEJ NIŻ GÓRNICY PRODUKUJĄCY MONETY BITUMICZNE W OPŁATACH ZA WRZESIEŃ

Według Iana Lee, inwestora i analityka koncentrującego się na Ethereum, we wrześniu istniała duża rozbieżność w opłatach transakcyjnych pobieranych przez dwa główne łańcuchy blokowe.

Powołując się na dane z Glassnode, firmy zajmującej się danymi o łańcuchach blokowych, Lee zauważył, że górnicy z Ethereum pobrali we wrześniu 166 mln dolarów z tytułu opłat transakcyjnych. W tym samym czasie, górnicy Bitcoin pobrali stosunkowo niskie opłaty transakcyjne w wysokości 26 milionów dolarów.

Oznacza to, że w ciągu września górnicy Ethereum wykonali około ośmiu razy więcej niż górnicy Bitcoin w samych opłatach transakcyjnych. To nie liczy się z subwencją blokową, ale jest to dość znacząca zmiana w trendzie.

Dominacja Ethereum w dziedzinie opłat transakcyjnych pochodzi z faktu, że DeFi odnotowało silny wzrost w przyjęciu.

Ten segment rynku kryptograficznego przyciągnął wielu użytkowników pragnących osiągnąć zysk. Platformy takie jak Uniswap, MakerDAO, Aave i inne dają użytkownikom motywację do wysyłania większej ilości transakcji na Ethereum niż kiedykolwiek wcześniej, co powoduje wzrost opłat transakcyjnych.

JEDEN Z WIELU POZYTYWNYCH, FUNDAMENTALNYCH CZYNNIKÓW

Wysokie przychody ETH z tytułu opłat transakcyjnych są, jak twierdzą analitycy, fundamentalnym czynnikiem, ponieważ pokazują, że łańcuch blokowy pokonuje konkurencję.

Jest to tylko jeden z wielu pozytywnych, fundamentalnych czynników dla Etereum, które pojawiły się w ciągu ostatnich tygodni.

Po pierwsze, rozwiązania dotyczące skalowania są w trakcie opracowywania, ponieważ ja to piszę. Po pierwsze, aktualizacja ETH2, która zrewolucjonizuje łańcuch blokowy w celu zwiększenia szybkości transakcji i przepustowości, ma zostać uruchomiona w listopadzie.

Nie jest jasne, czy te podstawowe czynniki spowodują w najbliższym czasie wzrost ETH. Waluta kryptograficzna została ostatnio odrzucona przy krytycznym oporze w zakresie $365-375, co sugeruje, że może się ona skorygować w kierunku niższego zakresu przed przeniesieniem wyższego, jeśli w ogóle.