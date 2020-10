CoinShares Exec voorspelt PayPal zal de Bitcoin-concurrent lanceren als Crypto-aankoop geruchten vangen brand.

CoinShares chief strategy officer Meltem Demirors zegt dat PayPal’s beweging in crypto waarschijnlijk de ontwikkeling van PayPal’s eigen inheemse teken voorspelt.

Op woensdag kondigde de reus van de betalingsdiensten en de eigenaar van Venmo, PayPal, aan dat het zijn gebruikers de mogelijkheid zou bieden om in de nabije toekomst Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin en Ethereum te kopen, te verkopen en op te slaan op zijn platform.

De CSO van CoinShares, een in Londen gevestigde investeringsmaatschappij voor digitale activa, zegt dat deze stap aangeeft dat PayPal niet ver verwijderd is van de lancering van zijn eigen inheemse valuta, die zou kunnen wedijveren met BTC.

In een interview met CNBC geeft Demirors haar inzichten over hoe het eerste crypto-ecosysteem van PayPal eruit zal zien en wat de vooruitzichten zijn voor een PayPal-token.

„Het belangrijkste om te onthouden is dat in deze eerste iteratie van dit aanbod, het echt een ommuurde tuin zal zijn, wat betekent dat cryptocurrencies de PayPal-omgeving niet zullen verlaten. Dus niemand brengt crypto van buiten de PayPal-omgeving binnen, het is een soort van intern ecosysteem.

En uiteindelijk denk ik dat dit de weg vrijmaakt voor PayPal om zijn eigen cryptocurrency te lanceren. Als u zich herinnert dat PayPal deel uitmaakte van het oorspronkelijke Facebook Libra consortium. Ze hebben deze keer eigenlijk vorig jaar afgehaakt en ik zou dus niet verbaasd zijn als we in de komende 6-12 maanden zien dat PayPal zijn eigen digitale valuta lanceert, vergelijkbaar met de digitale dollar die we zien in veel betalingsbedrijven in de Azië-Pacific regio in het bijzonder“.

Het gerucht dat PayPal zijn eigen munt kan lanceren werd verder aangewakkerd door Bloomberg Radio Host en TV Anchor, Carol Massar, die aan haar 21.5K volgelingen tweeted dat PayPal zou zijn in gesprekken om crypto-firma’s te kopen, waaronder het in Californië gevestigde BitGo.

Op de vraag wat PayPal’s recente aankondiging betekent voor Bitcoin, deelde Demirors haar gedachten over de kortetermijntoekomst van BTC als een meer geadopteerde troef.

„Ik denk dat op korte termijn veel van wat we zien, die eerste bruggen zijn tussen Bitcoin en het bredere betalingsecosysteem dat wordt opgebouwd en ik denk dat we na verloop van tijd meer betekenisvolle betrokkenheid zullen zien van andere financiële instellingen die een enorm lucratieve kans zien door crypto-producten en -diensten aan te bieden, niet alleen aan retailconsumenten en speculatieve handelaren, maar ook aan instellingen die het op lange termijn willen houden als we in de winkel van het waardeverhaal kopen, met name in de huidige omgeving van de nulrente“.

PayPal’s Bitcoin adoptie komt in het kielzog van de toegenomen institutionele interesse van bedrijven zoals Twitter oprichter Jack Dorsey’s Square en Michael Saylor’s MicroStrategy, wiens oprichters inzetten op hun grote Bitcoin-aankopen als gezonde lange termijn manoeuvres om de verzwakkende fiatvaluta’s te bestrijden.