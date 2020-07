Willy Woo: Bitcoin-prisen kommer til å spike igjen i juli

Bitcoin har tapt rundt 100 dollar per dag de siste dagene.

Bitcoin har droppet heller jevnlig

I skrivende stund har tilsynelatende verdens største cryptocurrency etter markedsstørrelse tilsynelatende falt til drøyt 9000 dollar-merket og handler for rundt 9 040 dollar. I går handlet det for rundt 9.140 dollar, og før det over 9.200 dollar. Valutaen har blitt fanget i et saktegående bjørnemønster som har fått den til å miste litt med hver 24-timers syklus.

Og likevel, ifølge analytikere som Willy Woo, forventes valutaen å nå en ny haussehøyd topp snart. Woo mener at innen juli vil prisen på bitcoin utføre en stor snuoperasjon, og at eiendelen meget godt kan oppleve positive trender som kan føre til at prisen igjen vil reise opp den økonomiske stigen, heller enn nedover.

På Twitter introduserte Woo sine følgere for en ny bitcoin-kartmodell han jobbet med, og sa at modellen antydet at bitcoin ville bevege seg nordover når juli raste inn. Han nevner:

Dette er en ny modell jeg jobber med. Det velger starten på eksponentielle okseløp. 1) Bitcoin stilte opp for en haussekjøring til den hvite COVID-svanen drepte festen. 2) Denne modellen antyder at vi er i nærheten av nok et bullish løp. Kanskje en måned til.

Woos ord stemmer for mange kryptoentusiaster. Valutaen hadde det bra i februar i år – omtrent en måned før koronaviruset tok tak i den globale økonomien. Valutaen handlet for godt over 10 000 dollar, men kort tid etter falt eiendelen seg ned i det høye $ 8000, og antydet at valutaen hadde tapt et sted rundt 1500 dollar.

Imidlertid skulle dette være små bønner sammenlignet med hvor bitcoin ville ta turen i midten av mars. På den tiden falt bitcoin kort inn i det høye $ 3000-området, noe som betyr at eiendelen til slutt hadde mistet nær 70 prosent av sin verdi på bare noen få uker. Derfra steg valutaen tilbake i $ 6000-området, men det vil gå omtrent to måneder til bitcoin så $ 10K igjen, og selv da ville dette tallet bare vare noen timer før nok et fall falt inn i $ 9000-området.

Hva er valutaens erme?

Nå lider eiendelens pris nok en gang, og valutaen synker til så lavt som 8 800 dollar forrige lørdag på ledende cryptocurrency-børser som Coinbase. Mens eiendelen har kommet seg noe for å spike tilbake i det lave $ 9 000 området, er det vi ser et annet tilfelle av at bitcoin er ekstremt sårbar.

I tillegg er det ikke alle som er enige i Woos kart, og hevder det ikke vurderer atferden til BTC godt nok. Adam Bornstein er en som avfeide Woos bullish funn, og hevdet på Twitter at „teknisk analyse ikke fungerer med #BTC.“