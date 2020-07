Twee Pro-Bitcoin Kandidaten bieden voor de presidentsverkiezingen van de VS in 2020 – Goed voor de digitale dollar?

Wat het ook is, de komende presidentsverkiezingen van de VS in 2020 hebben ten minste twee bitcoin-vriendelijke kandidaten – Kanye West en Brock Pierce.

Nieuws in het kort

s Werelds best verkochte muzikant en bitcoin-vriendelijke zanger Kanye West heeft zijn Amerikaanse presidentiële bod aangekondigd op Independence Day.

De Amerikaanse ondernemer en voorzitter van de Bitcoin Foundation, Brock Pierce, heeft ook zijn kandidatuur voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen aangekondigd.

Zullen de Verenigde Staten sneller naar de Digitale Dollar toe gaan?

Pro-Bitcoin Kandidaten voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen

Terwijl de huidige Amerikaanse president „Donald Trump“ had gezegd dat de waarde van Bitcoin Up en cryptocurrencies gebaseerd is op „ijle lucht“, zouden de situaties heel anders zijn als een van deze Pro-Bitcoin-kandidaten de Amerikaanse presidentsverkiezingen zou winnen.

En niet te vergeten, het zou ook interessant zijn voor de Digitale Dollar waar dat land het over heeft gehad.

Brock Pierce sluit zich aan bij de verkiezingen van 2020…

Brock Pierce, een durfkapitaalverstrekker en medeoprichter van EOS Alliance, Block. One, Blockchain Capital, Tether, en Mastercoin (eerste ICO), heeft zijn kandidatuur voor de komende presidentsverkiezingen in de VS als onafhankelijke kandidaat ingevuld.

Over zijn besluit om mee te doen aan de presidentsverkiezingen in november 2020 zegt hij,

“ Ik heb mijn leven besteed aan het creëren van grote dingen van niets en ik kan anderen helpen hetzelfde te doen. Ondernemers zijn essentieel voor de heropbouw van deze natie die we liefhebben, en ik ren in deze race omdat ik weet dat we samen kunnen helpen een pad te bouwen naar de wedergeboorte van Amerika waar we zo veel van houden.“

Bitcoin-vriendelijke Kanye West Rennen voor 2020 Verkiezing

Brock’s beweging kwam binnen een dag nadat rapper Kanye West zijn run in de Presidentiële race aankondigde. Echter, zowel Kayne West als Brock Pierce moeten hun kandidatuur nog indienen bij de Federale Verkiezingscommissie.

Terug in 2018, toen hij verscheen in een interview met de televisiepersoonlijkheid Charlamagne, werkte hij zijn zorg over het bezit en het gebruik van bitcoin uit, waarbij hij de stijl van $20 biljetten op een zijspoor zette.

Dat gezegd zijnde, wordt de ingang van Kanye West in het presidentià „le ras bekeken als sterke concurrentie en duidelijke uitdaging aan Troef. Desondanks steunt het Westen ook SpaceX’s CEO Elon Musk, die ook vrij actief is in de crypto-industrie. In reactie op de aankondiging van West zei Elon Musk, voormalig CEO van Dogecoin, „Je hebt mijn volledige steun“.

Krijgt het Digital Dollar Project een boost?

Digital Dollar, een joint venture van Accenture en Digital Dollar Foundation werken samen om Dollar veel beter en slimmer te maken.

Brock is een pionier in de digitale valutamarkt. Zal hij de ontwikkeling stimuleren?

Brock staat bekend om het creëren van een baan en heeft een groot track record van het verzamelen van meer dan 5 miljard dollar voor bedrijven die hij heeft opgericht. Volgens sommige rapporten wordt hij gezien als de leider in de wereld van blockchain, gaming en media.

Volgens een rapport heeft de tether stable coin een marktkapitalisatie van meer dan $9 miljard en staat hij op de derde plaats na Bitcoin en Ethereum. Het Digital Dollar project onder Brock zou dus een boost kunnen krijgen met snelheid en alle benodigde elementen om een slimmere dollar op te bouwen.

Zal de Digitale Dollar een bedreiging vormen voor de Digitale Yuan?

Nu de Digital Yuan al op beperkte plaatsen is gelanceerd om te testen en Facebook er hard aan werkt om Novi (voorheen bekend als Libra) te lanceren, kan de VS de ontwikkeling van de Digital Dollar versnellen.

Onlangs werden Digital Dollar voorstellen opgenomen onder de Amerikaanse Coronavirus-geïnduceerde stimulans wetsvoorstel. Er is een bepaling opgenomen om betalingen in Digitale Dollar te doen aan mensen en bedrijven die door COVID-19 zijn getroffen. Dit is helaas niet gelukt.

Maar in deze pandemische situatie, waarin de financiële situatie van het land negatief is, kan de VS de Digitale Dollar aansporen om de economie te versterken. Het kan de digitale Yuan-munt omkeren, omdat deze de overhand in de digitale valutamarkt wil krijgen.

Kortom, China is dichter bij de lancering van zijn Digital Yuan. Meer nog, het probeert waarschijnlijk de suprematie van de Amerikaanse dollar op de internationale markt tegen te gaan. Maar als de VS in de nabije toekomst de Digitale Dollar lanceert, zal dit waarschijnlijk gevolgen hebben voor China’s CBDC.

Nou, er zou een zeer competitieve tijd zijn voor deze twee valuta’s als het gebeurt.!

Wat vindt u van Kenia en Brock als Pro-Bitcoin kandidaten die bieden voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen? Laat het ons weten in het commentaar hieronder.