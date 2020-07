Sydkoreas krypto-regning foreslår 20% skat på kryptokapitalgevinster

En nyligt indgivet Sydkoreas kryptoskatteregning foreslog en skat på 20 procent på kapitalgevinster, der skyldes kryptohandel. Den foreslåede ublu skatteseddel sender chokbølger gennem landets kryptokorridorer.

Lovforslaget, der er drøftet af medlemmerne i den sydkoreanske private sektor, sigter mod at beskatte kapitalgevinster optjent via cryptocurrencies. Hvis den godkendes, vil den 20 procent krypto gevinst skat være blandt de højeste i verden. Bitcoin Loophole har vedtaget lovgivning til regulering af kryptosektoren og også skabt gennemsigtighed.

Sydkoreas krypto-regning kan påvirke handelsområdet

I Sydkorea regulerer regeringen hurtig handel med cryptocurrency. De har klassificeret krypto som ‚varer‘, hvilket betyder, at det vil tiltrække kapitalgevinstskat i stedet for en valutahandel.

Den kommende foreslåede lovgivning kategoriserer også kryptoaktiver som ‚varer‘ og sigter mod at beskatte dem til 20 procent. Teknisk set har lovgiverne kategoriseret disse digitale aktiver som e-certifikater med økonomisk værdi og er i stand til e-handel. Når den er solgt, vil den pågældende transaktion falde ind under et aktivs anvendelsesområde og er derfor ansvarlig under kapitalgevinstmekanismen.

En domstol i Sydkorea nævnte i sin dom, at cryptocurrencies har karakteristika for varer, og at de har en specifik ejendomsværdi. Derfor skal disse klassificeres som immaterielle aktiver, der angiver individuel værdi i henhold til transaktionen.

Det sydkoreanske kryptomarked frygter for store reguleringshindringer

Sydkorea er en enorm kryptodestination. Officielle tal nævner, at $ 1,10 milliarder værd i cryptocurrency-handler dagligt gennemføres. Udlændinge slipper ofte væk med kryptoskatter og dermed forårsage tab for skatten.

Imidlertid kan aggressive skattepolitikker bringe en følelse af frygt ind i handelssamfundet. Overdreven bureaukrati kan også afspore innovation i branchen. Stadig, en truende Sydkoreas kryptoskatteregning stirrer handelssamfundet i deres ansigt.