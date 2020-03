Maltas Finanzaufsicht warnt vor zwei Krypto-Währungsumtauschaktionen

Maltas Finanzaufsichtsbehörde, die Malta Financial Services Authority (MFSA), hat Erklärungen gegen zwei Kryptowährungs-Handelsplattformen abgegeben, die angeblich keine Lizenz für den Betrieb im Land haben.

Die MSFA warnte in zwei Warnungen sowohl vor Crypto Foxtrades als auch vor COINMALEX.0 In der ersten Warnung schrieb die Finanzaufsichtsbehörde laut Bitcoin Revolution, sie sei sich bewusst, dass Crypto Foxtrades behauptet, „eine lizenzierte und regulierte Handelsplattform zu sein, die weltweit über 500.000 Kunden bedient“, und dass sie vorgibt, von der MFSA „lizenziert und reguliert“ zu sein.

Die Aufsichtsbehörde warnte die Öffentlichkeit davor, „keine Geschäfte oder Transaktionen“ mit dem Unternehmen, das Crypto Foxtrades betreibt, zu tätigen, und schrieb:

Die MFSA möchte die Öffentlichkeit in Malta und im Ausland darauf aufmerksam machen, dass Crypto Foxtrades KEINE in Malta registrierte Gesellschaft ist, die von der MFSA lizenziert oder anderweitig autorisiert ist, um den Dienst einer Börse oder andere Finanzdienstleistungen zu erbringen, die nach maltesischem Recht lizenziert oder anderweitig genehmigt werden müssen.

In der zweiten Warnung schrieb die MFSA, dass sie auf COINMALEX aufmerksam geworden sei, die behauptet, „eine Vermögensverwaltung von höchster Qualität auf der Grundlage eines profitablen CryptoCurrency-Handels über Crypto-Börsen anzubieten“.

Die Organisation gibt an, dass sie von Malta aus operiert, aber die MFSA warnte die Öffentlichkeit in ähnlicher Weise davor, sie zu benutzen, da sie nicht lizenziert oder autorisiert ist, in dem Land zu operieren, und stellte klar, dass sie „nicht glaubt“, dass sie von einer Adresse in Malta aus operiert.

Die MFSA fügte hinzu.

Darüber hinaus deuten die der MFSA vorliegenden Informationen darauf hin, dass es sich bei COINMALEX wahrscheinlich um ein System zweifelhafter Art mit einem hohen Risiko des Geldverlustes handelt.

Bei beiden Warnungen riet Maltas Finanzaufsichtsbehörde der Öffentlichkeit, „besonders vorsichtig“ zu sein, wenn sich das Unternehmen, das Finanzdienstleistungen bei Bitcoin Revolution anbietet, „über unkonventionelle Kanäle wie Telefonanrufe oder soziale Medien“ an sie wendet.

Anfang des Jahres sagte der MSFA, dass die führende Krypto-Währungsumtauschorganisation Binance nicht berechtigt sei, im Land tätig zu werden. In den sozialen Medien antwortete ihr CEO Changpeng Zhao auf Berichte über die Erklärung der MFSA, dass eine „Mischung aus Wahrheit, FUD und falschen Vorstellungen“ im Umlauf sei.