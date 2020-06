I leader di Crypto sul futuro di Bitcoin: Unisciti a noi per un webinar gratuito e dal vivo

Kyle Samani, Diogo Monica, Nischal Shetty e Darryn Pollock parleranno del futuro di Bitcoin martedì prossimo.

Lo shock della pandemia COVID-19 ha avuto un profondo effetto sulla crittosfera – il più famoso, forse, il 12 marzo, il ‚Giovedì nero‘ della crittografia, quando il prezzo della Crypto Cash è sceso da quasi 8000 dollari a meno di 5000 dollari in meno di 24 ore.

In effetti, la pandemia ha portato la Bitcoin – il suo prezzo, la sua funzionalità e il suo ruolo nell’economia globale – è stata portata ancora una volta sotto i riflettori globali.

Ecco perché martedì 23 giugno, alle 15:00 CET, i Magnate della Finanza riuniscono quattro esperti di spicco dell’industria della crittovaluta – Kyle Samani, Diogo Monica, Nischal Shetty e Darryn Pollock – in un webinar live per discutere della Bitcoin in un mondo post-COVID-19.

Finance Magnates ha selezionato a mano un gruppo di esperti di primo piano per condividere le loro intuizioni sullo status di Bitcoin come „porto sicuro“, il suo scopo e il suo rapporto correlativo con gli altri mercati finanziari.

Due dei nostri esperti forniranno informazioni dal lato istituzionale del settore, mentre gli altri due porteranno alla discussione una prospettiva globale del retail

Oltre al suo ruolo di co-fondatore e Managing Partner di Multicoin Capital, Kyle Samani è un noto ricercatore e analista di crittovalute. Recentemente, il suo post sul blog di crypto’s Black Thursday, intitolato „12 marzo: The Day Crypto Market Structure Broke“, è stato molto citato dai media del settore.

Diogo Monica, co-fondatore e presidente di Anchorage, è un apprezzato oratore pubblico sui temi della sicurezza utilizzabile, della crittografia e dei sistemi distribuiti, e funge da consigliere e membro del consiglio di amministrazione di numerose startup. Ha inoltre guidato la sicurezza della piattaforma presso la società di pagamenti Square dal 2011 al 2015.

Nischal Shetty è il fondatore e CEO di WazirX, una società di cambio di criptovalute con sede in India, che è stata acquisita da Binance alla fine dello scorso anno. Nischal è conosciuto come uno dei primi „volti della crittografia“ in India, ed è un rinomato sostenitore della crittovaluta nel paese. Nischal ha anche notoriamente avviato la campagna #IndiaWantsCrypto su Twitter, che è in corso da quasi 600 giorni.

Darryn Pollock è il Chief Communications Analyst di Huobi Group, dove supervisiona le comunicazioni e la strategia dei contenuti per i mercati globali. Darryn ha una formazione giornalistica e ha scritto per diversi siti web a catena di blocco e di crittografia, tra cui Forbes e CoinTelegraph in qualità di corrispondente senior.

Il panel sarà moderato da Rachel McIntosh, conduttrice del podcast e giornalista del settore della crittovaluta presso i Magnate delle Finanze.

