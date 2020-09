¿Hora de entrar en pánico? Analista de alto nivel evalúa el mercado de Bitcoin, Ethereum y Altcoin después de un repentino retroceso de la criptografía

El estratega criptográfico Nicholas Merten está dando su evaluación del mercado en medio del repentino retroceso de Bitcoin, Ethereum y altcoins.

En un nuevo episodio de DataDash, el criptoanalista dice que el mercado criptográfico más amplio se ha visto obligado a retroceder después de que las valoraciones de altcoin se dispararan este año.

Merten dice que Bitcoin Trader parece sólido desde una perspectiva a largo plazo incluso después del precipitado retroceso.

„Los DEX han sido probablemente el indicador más claro de que debíamos hacer una corrección. Estábamos a punto de tener una corrección desde enero, donde casi tuvimos, no exactamente, pero en cualquier lugar de alrededor de 7,5 a 10 veces en muchos de estos grandes juegos de altcoin.

Tiende a suceder cuando se obtienen valoraciones demasiado altas“.

Aunque la profunda corrección puede haber cogido desprevenidos a muchos operadores, Merten recuerda a sus compañeros que los mercados criptográficos son famosos por su volatilidad.

„Este no es el momento de entrar en pánico. Este es el tipo de acción de precios que vemos y buscamos para los descuentos en el mercado… Acabo de promediar en ETH el otro día. Así que voy a seguir apilando en posiciones criptográficas que creo que son buenas aquí.

No me quedo atrapado en el FUD y creo que especialmente para los que han estado alrededor, ya sabes de lo que estoy hablando. Esto sucede todo el tiempo en los mercados criptográficos“.

„El gráfico no tiene tan mala pinta. Lo que me parece hasta ahora es que hemos sido capaces de tomar esta loca tendencia descendente que normalmente no ocurre, pero de nuevo no solemos tener este tipo de locas tendencias parabólicas, donde nosotros, tres veces en el pasado, fuimos rechazados aquí en este rango de precios (10.000$) después de romper el soporte. Ahora lo hemos convertido en soporte y tenemos la oportunidad de posiblemente establecer un doble fondo aquí para probar que este es un nuevo soporte.“

También ofrece una serie de razones fundamentales por las que aún no es el momento de pulsar el botón de pánico.