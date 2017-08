Erfolg im Dating Portal

Hochschulabsolventen und Fachkräfte

suchen Singles für langfristiges Engagement

Singles im Alter von 30 +

Pros

Berühmter Kompatibilitätstest auf Big 5 Modell der Persönlichkeit basierte

Über 80% Hochschulabsolventen

Mobile Apps für iOS und Android-Geräte

Cons

Höher als durchschnittlich monatlich Kosten

Keine Instant-Chat-Funktion oder Video-Chat

Keine App für Windows oder andere Plattformen

Besuchen EliteSingles Video Review

Nutzerbasis

EliteSingles ist offen für Singles ab 18+, aber ihre Benutzerbasis ist weitgehend zwischen 30-55. Sie ziehen auch ein gebildetes, professionelleres Publikum, mit rund 82% ihrer Mitglieder einen akademischen Grad zu halten. Das Geschlechterverhältnis lehnt sich etwas gegenüber Frauen als Männer, mit 57% weiblichen Mitgliedern auf 43% männlich. EliteSingles haben eine weltweite Präsenz, mit Mitgliedern in über 20 Ländern rund um den Globus.

Sie sind auch eine der beliebtesten und am schnellsten wachsenden Online-Dating-Sites. Sie verfügen über 18.000 neue Mitglieder jede Woche, und mehr als 13 Millionen Singles haben bereits ihre berühmte Persönlichkeit Test genommen. Die Website richtet sich an beide Homosexuell und gerade Singles, die sie von anderen populären Kompatibilität Websites stehen abgesehen hilft. Sie genießen rund 300.000 Besuchern pro Monat, was bedeutet, dass Sie nie an Singles mit übereinstimmen. Aufgrund der Art des Kompatibilitätstest und die älter als durchschnittliches demographischen, die meisten Singles mit der Website suchen langfristiges Engagement und Ehe eher als Casual Dating oder Haken-ups.

Der Anmeldevorgang

EliteSingles glaubt an Kern-Kompatibilität auf Persönlichkeit basiert, so dass der Anmeldeprozess ist eine Investition von Zeit und Ehrlichkeit. Anwender sollten sich mindestens eine halbe Stunde eingestellt ihren Weg durch das Quiz zu arbeiten.

Zunächst muss ein Benutzer einfach ihr Geschlecht geben, das Geschlecht sie interessiert sind und ihre E-Mail-Adresse. Sie werden dann den Anmeldeprozess zu beginnen gefragt. Die Option, zu speichern und weiter existiert später an einer beliebigen Stelle, aber das Quiz zu vermeiden, ist unmöglich.

Geschlecht Spezifikationen Nach der Bestätigung, muss die Benutzer grundlegende Informationen einzugeben. Das beinhaltet:

Bildungsniveau

Geburtsdatum

Familienstand

Viele der Fragen verwenden, um eine gleitende Skala von ‚gilt nicht‘ bis ‚völlig zutreffend‘. Dies wird verwendet, um zu bewerten, wie ein Benutzer ihr Aussehen Ansichten und Persönlichkeit, wäre es physisch, zum Beispiel Trendiness die beste Singlebörse in Deutschland oder mehr in der Tiefe, wie Empfindlichkeit.

Benutzer werden aufgefordert, ihre Religion zu geben, und welche religiösen Erwartungen, die sie von einem Partner haben, zum Beispiel wenn ein gemeinsamer Glaube oder kultureller Hintergrund wesentlich ist.

Die Idee des Quiz ist wirklich in den Griff zu bekommen, die Menschen, die Website verbinden sind und was sie suchen in einem Spiel. Daher könnten einige der Fragen scheinen persönlich, oder ein wenig mehr Gedanken erfordern. Im Folgenden sind einige Beispiele von dem, was Nutzer erwarten können.

Können Sie in einer stressigen Situation ruhig bleiben?

Glauben Sie an Monogamie in einer Beziehung?

Versuchst du sicher, dass andere Menschen sich wohlfühlen zu machen?

Sind Sie sparsam?

Sind Sie opinionated?

Haben Sie einen starken moralischen Code?

Dies sind nur einige der Dinge, die Benutzer aufgefordert werden, um darüber nachzudenken.

Nach dem Quiz abgeschlossen, müssen Singles vier Worte wählen, die ihre eigenen Freunde verwenden können, wenn sie zu beschreiben. Dies hilft, die Website das Bild aufzudecken, die Singles zu ihren engsten Freunde Abgabe, und wie sie gerne von anderen gesehen werden.

Der letzte Abschnitt des Anmeldevorgangs beinhaltet über die Hobbys denken Singles ihre zukünftigen Partner genießen möchten. Diese reichen von Reisen und Kochen, bis die Zeit mit Familie und Freunden. Der letzte Abschnitt umfasst Trink- und Rauchgewohnheiten und Kinder. Alle diese Elemente helfen EliteSingles einen leistungsfähigen Algorithmus schaffen, die wirklich gleichgesinnten Singles Match funktioniert.

Features & Tools

EliteSingles dreht sich alles um die harte Arbeit hinter den Kulissen zu tun, es nicht bis zu den Single zu verlassen. Sobald das Sign-up abgeschlossen ist, können Benutzer sich zurücklehnen, entspannen und warten auf die Spiele auf dem Bildschirm zu gelangen. Jeden Tag alle Mitglieder zwischen 3-7 erhalten passt sowohl auf ihrer Homepage und E-Mail-Posteingang. Premium-Mitgliedschaft entriegelt bis zu 20 mehr täglich Wildcard entspricht. Diese basieren auf ausführlicher online Singlebörsen Test einem umfangreichen Matching-Algorithmus ausgewählt, die auf die Schlüsselelemente eines Benutzers Persönlichkeit basiert.

Die Persönlichkeit Quiz Ergebnisse können auch von der Registerkarte Profil zu sehen. Die Psychologie hat gezeigt, dass die fünf Schlüsselfaktoren EliteSingles schaut auf die Persönlichkeitsmerkmale sind, die mit der richtigen Balance zwischen den Partnern bewährt haben eine langfristige Beziehung zu erstellen.

Die fünf Faktoren sind:

Extravertiertheit

Gewissenhaftigkeit

die angenehme

Neurotizismus

Offenheit

Das EliteSingles-Dating-Profil ist das Zentrum der Aktivität auf der Website. Neben Persönlichkeit Testergebnisse können Benutzer Informationen über sich selbst sind, ihre Interessen und Hobbys. EliteSingles hat auch Expertenprofil Beratung zur Verfügung, wenn Singles ein bisschen Unterstützung brauchen aus der Menge herausragen oder ein starkes Profil anfertigt.

Es ist wichtig, die Zeit nehmen, um Fotos zu, da sie erheblich die Chance verbessern Kontakt gebracht zu werden. Mitglieder können entweder nehmen sie direkt von der Kamera, laden von einem Computer oder Telefon, oder sogar Fotos sofort von einem synchronisierten Facebook-Account nehmen. EliteSingles können Mitglieder zu 24 Fotos im Profil laden auf, die reichlich Gelegenheit gibt verschiedene Seiten ihrer Persönlichkeit zu zeigen. Während Singles nicht gezwungen sind, keine Fotos laden an allen, tut EliteSingles beachten Sie, dass zumindest eine gute Bildqualität Profile mit angebracht sind 8-mal häufiger kontaktiert werden.

Spielersuche und Suche

Spiele können nach unten mit Hilfe einiger einfacher Suchfilter verengt werden. verändert, wie Entfernung, Alter, Lebensgewohnheiten oder körperliche Erscheinung Während diese nicht über die Fähigkeit enthalten, die Persönlichkeit Quiz zu ändern, sobald es können einige Teile der Suche genommen worden ist, werden. Die manuelle Suche hilft, die richtigen Ergebnisse für Single zu schärfen, die aktiv wie für die Spiele sehen zusätzlich zu dem mit ihnen zu ihrem Posteingang ankommen.

Der Spaß und süchtig Haben Sie Met Spiel führen Nutzer neue Single, die möglicherweise nicht in der täglichen Begegnungen erschienen sind. Manchmal führt dies sogar zwei Singles, die nie allein einander durch den wissenschaftlichen Algorithmus erfüllt haben. Immerhin Gegensätze ziehen!

Kommunikation

EliteSingles widmet sich helfen Anwendern bei jedem Schritt des Weges ein kompatibles Spiel zu finden. Die Kommunikations-Tools gehören:

Smiles, zeigen Interesse

5 Eisbrecher Fragen, um ein Gespräch immer begann leichter

Posteingang Messaging

Auf einen Blick können Nutzer sehen, wer auf ihr Profil angesehen hat, der sie zu den Favoriten hinzugefügt hat, und welche Singles sie selbst favorisiert haben.

In Bezug auf dem Sprung des Datings, hat EliteSingles leistungsstarke und intuitive mobile Anwendungen sowohl für iOS- und Android-Geräte. Diese können Nutzer überprüfen Vergleich diverser Partnerbörsen und reagieren auf Nachrichten, Fotos hochladen und verfolgen Interaktionen alle von einem Handheld oder Mobilgerät.

Wie benutzerfreundlich ist EliteSingles?

Dank EliteSingles‘ übersichtliches Layout und Schritt-für-Schritt-Anmeldung Prozess, gibt es wahrscheinlich keine Probleme für weniger technisch versierte Anwender oder reifere Single sein. Wenn jedoch Fehler bei Anmeldung gemacht werden, werden die Benutzer sofort aufgefordert, sie mit Hilfe von Pop-ups oder Tutorials zu beheben. Alle Elemente der Website sind einfach mit der Symbolleiste auf dem Desktop zu finden, und über mobile App mit der linken Symbolleiste. Ein weiterer Bereich, die Website benutzerfreundlicher zu machen beiträgt, ist der Anpassungsprozess. Der wissenschaftliche Algorithmus, der auf den Testergebnissen basiert erzeugt mögliche Übereinstimmungen und ermöglicht es Singles nur, um sich zurückzulehnen und lassen EliteSingles die harte Arbeit tun. Wer möchte, aktiver sein, kann die manuelle Suche verwenden und verengt die Ergebnisse mit verschiedenen Filtern.

Das einzige Element, zu prüfen, ist der langwierige Anmeldevorgang. Wenn Benutzer zu suchen haben unterschrieben und das Surfen Single innerhalb von wenigen Minuten, ist EliteSingles nicht die ideale Wahl.

Sicherheit – Kommt es zuerst?

Sicherheit ist wichtig online, vor allem, wenn es um Online-Dating geht, und EliteSingles nimmt Sicherheit sehr ernst. Die manuelle Überprüfung der Profile und Fotos ist ein wichtiger Schritt, die keine Betrüger gewährleistet, in die Website erlaubt sind. Darüber hinaus beschäftigt die Site-Software, die entweder kopiert oder heruntergeladen werden können keine Fotos gewährleistet. Alle Daten werden mit SSL-Sicherheit geschützt, die meisten vertrauenswürdige und sichere Verschlüsselungsschicht möglich. Das kleine Schloss-Symbol auf der URL ist ein Zeichen dafür, dass Mitglieder zuversichtlich Eingabe Finanzinformationen fühlen können. Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt ist die „https“, die zeigt, dass Elitepartner die Website auf jeder Seite der Website eine hohe Sicherheit aufweist.

EliteSingles verfügt über ein eigenen Betrug Team vor Ort, die die Website sicher und sicher seine oberste Priorität macht zu halten. Premium-Mitglieder können die Vorteile der ID-Authentifizierung übernehmen, die eine zusätzliche Sicherheitsschicht gibt, wenn neue Leute sprechen.

Hilfe & Support Verfügbarkeit

Die EliteSingles-Hilfe macht es unglaublich einfach Antworten auf die überwiegende Mehrheit der Kundenanfragen und Anliegen zu finden. Die Suchleiste ist reaktionsschnell und leistungsstark und bietet die Möglichkeit für Artikel und Support per Stichwort zu suchen.

Für den Fall, Mitglieder nicht die Antworten, die sie benötigen finden können und für weitere Unterstützung suchen, können sie in Kontakt mit der Kundenbetreuung 24 Stunden am Tag. Der beste Weg, dies zu tun ist über den Kontakt mit uns von der Hilfe bilden, aber die Benutzer können auch ein Fax oder sogar einen Brief schicken. Das Kunden-Support-Team mit Sitz in Deutschland, was bedeutet, dass ihre Reaktionszeiten zwischen 06.09 GMT + 1 sein werden. Es könnte hilfreich sein, um die Zeitdifferenz für einen bestimmten Ort, um zu prüfen, die genau zu rechnen ist, antworten.

Das Team antwortet auf jede einzelne Nachricht und verspricht Mitglieder jegliche Probleme mit der Website und die mobilen App zu führen, einschließlich sie an die richtigen Mitarbeitern oder Abteilung für ihre spezifische Anfrage zu lenken.

Erfolgsrate

EliteSingles Spiele 2500 glückliche Singles mit ihrem idealen Spiel jeden Monat. Diese starke Statistik sollten die Nutzer fühlen zuversichtlich, dass sie eine gute Wahl treffen. Da sie Singles auf Persönlichkeit mit eigenen leistungsfähigen Algorithmus basiert übereinstimmen, ist EliteSingles‘ Erfolgsquote viel stärker als andere Dating-Sites. Darüber hinaus bieten sie einen Dienst Single nicht für sich selbst tun könnte, Wissenschaft und Mathematik mit dem am besten passenden Spiel zu finden. Die Website richtet sich in erster Linie an Singles, die einen Hochschulabschluss haben, arbeiten in einem professionellen Umfeld und sind im Alter zwischen 30 und 55. Das heißt, sie mehr eine Nische Atmosphäre haben und eine bestimmte Art von Menschen helfen, Gleichgesinnte treffen Singles, die sie kämpfen werden, finden offline.

Pläne und Preise

Planen Länge Monatliche Kosten Premium Light 1 Monat $44.95 Premium Classic 3 Monate $34.95 Premium Comfort 6 Monate $19.95

Über EliteSingles

EliteSingles wird von Affinitas Besitz und hat einen Raum für sich selbst als der führende Kompatibilität Website auf dem Markt geschnitzt. Die starke Persönlichkeit Quiz und Sicherheits – Tools locken professionelle Singles , die bereit sind , langfristige Beziehungen und Ehe sesshaft in. Gegründet 2008 in Deutschland, hat der Elite – Service fast ein Jahrzehnt Erfahrung mehr als 13 Millionen Single in ihrem Streben unterstützt , Liebe zu finden. Mit einer globalen Präsenz in mehr als 20 Ländern sind sie eine führende Wahl in Online – Partner. Deren CEO Jeronimo Federico Folgueira Sanchez und Michael Schrezenmaier glauben , dass EliteSingles ist „ein sicherer Raum , in dem erfolgreichen Singles einander finden können.“

The Bottom Line

EliteSingles ist die perfekte Dating-Wahl für professionelle Singles im Alter zwischen 30-55 suchen, um sich niederzulassen und Liebe und Ehe zu finden. Die Persönlichkeit Quiz hilft erfolgreich 2.500 Singles Liebe finden jeden Monat. Die Sicherheits-Tools sind unübertroffen, und die Website bleibt vor dem Spiel, indem sie mit Social-Media-Zusammenführung und Bereitstellung von einfach zu bedienen und gorgeously mobilen Anwendungen entwickelt, um sowohl für iOS und Android.

Bereit EliteSingles zu versuchen?

Suchen Sie für eine Dating-Website, die Sie auf Ihrer Persönlichkeit passt und werden Sie langfristiges Engagement ohne die harte Arbeit von Schleppen durch endlose Profile finden? Sie sind bereit, EliteSingles zu versuchen und entdecken, welche Kern Kompatibilität wirklich bedeutet.