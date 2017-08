Dinge die Sie wissen müssen

Jeder Mann träumt mindestens eine schöne Frau in seinem Leben zu verführen. Schönheit der Frauen ist etwas, das Menschen auf der ganzen Welt anzieht. In dieser Kategorie von schönen Frauen, kommen russische Bräute auf der Spitze der Liste.

Russische Frauen sind sehr schön und heiß. Sie haben gute Formen und blaue Augen. Sie sind sehr sexy und klug. Es ist ihre konservative Erziehung, die sie verführerisch macht.

Ausländische Männer sind sehr daran interessiert, diese Frauen zu verführen.

Hier sind ein paar Fakten und Tipps, die ausländischen Männer helfen eine russische Braut zu verführen:

1. Russische Frauen sind sehr liebevoll und zärtlich. Dies ist der Grund, warum sie gleiche Liebe und Zuneigung von ihren Männern wollen. Für sie Sex ist nur ein Teil der Liebe, aber nie die ganze Liebe. Also Männer, die versuchen die russischen Frauen verführen sollte diese Tatsache wissen, und wenn sie über Sex sprechen sofort könnten sie ihre Braut Interesse an ihnen verlieren. Eine russische Braut würde es vorziehen, einen romantischen Abend zu haben, außerhalb anstatt ganzen Abend im Bett zu verbringen.

2. Russische Bräute Männern nicht leicht vertrauen, vor allem, wenn es um Sex geht. Es ist immer gut, zuerst ihr Freund zu werden, und dann ihr Liebhaber.

3. Um eine russische Frau ist der einfachste Weg wäre, ihr einen romantischen Abend zu verführen zu geben, die einen romantischen Spaziergang oder Laufwerk, ein romantisches Abendessen in einem weniger überfüllten Platz, und ein kleines Geschenk oder Blumen enthalten können.

4. Russische Frauen brauchen Gefühl der Sicherheit. Sie erfordern sowohl die finanzielle und emotionale Sicherheit. Der Hauptgrund dafür ist, weil russische Männer sehr faul sind, so dass die meisten der Zeit, die sie gehen, um nicht zu arbeiten und ihre Frauen arbeiten müssen, um die Runden zu kommen. Zusammen mit den russischen Männer denken, dass sie zu ihren Frauen überlegen sind daher neigen sie dazu, sie zu regieren. Eine russische Frau mag es nicht, aber sie haben nicht viel Wahl, weil dies das System ist in der russischen Gesellschaft vorherrscht. Also, wenn sie gehen, um eine Schmiede Mann zu suchen, sie sie finanziell stabil und einen Mann sein wollen, den Wert auf ihr Gegenstück gibt, die ihre Frauen sind. Es ist immer gut, um Ihre russische Braut zu machen sich wichtig fühlen und wenig verwöhnen lassen kann.

5. Russische Bräute sind ihre Männer und Kinder sehr loyal. Dies ist der Hauptgrund für ausländische Männer für russische Braut entscheiden. Allerdings bevorzugen sie gleiche Loyalität von ihren Männern. Sie glauben, dass es nur einen Mann für sie ist, und sie sollten die einzige Frau in ihrem Mann der Männer sein. Sie mögen es nicht Männer, die auf ihrem Rücken zu betrügen.