Chinas BSN will 24 öffentliche Blockketten ‚lokalisieren‘, indem es ihnen eine Genehmigung erteilt

Chinas staatlich sanktioniertes Blockketten-Infrastrukturprojekt bringt endlich öffentliche Ketten zu seinen chinesischen Nutzern – aber mit einer bedeutenden Wendung.

Das Blockchain-Based Service Network (BSN), ein standardisierter Internet-Dienstleister für Entwickler dezentralisierter Anwendungen (dapp), plant laut einem internen Memo, das CoinDesk erhalten hat, ab der zweiten Novemberhälfte 24 öffentliche Ketten laut Bitcoin Evolution in seinem Netzwerk für chinesische Nutzer verfügbar zu machen. Die Entwickler können die technischen Rahmenbedingungen hinter diesen öffentlichen Ketten nutzen, um Dapps aufzubauen und zu betreiben, die einer Reihe von Zwecken dienen, wie z.B. Finanzierungsplattformen für kleine und mittlere Unternehmen, Quellenverfolgung für Lebensmittelunternehmen und Buchführung für Banken, Anwaltskanzleien oder Regierungsbehörden.

Diese öffentlichen Ketten werden jedoch ganz anders aussehen, nachdem sie für den chinesischen Markt „lokalisiert“ wurden. Das Netzwerk wird die dezentralisierten öffentlichen Ketten genehmigen und ihre Wertmarken durch eine direkte Zahlung in der chinesischen Währung Renminbi ersetzen, um die Transaktionsgebühren dieser Ketten zu decken.

Dies ist Teil einer viel größeren Geschichte. Die chinesische Regierung ist ein aktiver Förderer der Blockkettentechnologie – aber nur zu ihren eigenen Bedingungen. Die Behörden würden gerne die Vorteile der Rückverfolgbarkeit und Effizienz der Blockkettentechnologie nutzen, aber ohne die Dezentralisierung, die von öffentlichen Ketten wie Bitcoin und Ethereum praktiziert wird.

Der jüngste Schritt von BSN erfolgte einen Monat, nachdem das Netzwerk sechs große öffentliche Ketten in die globale Version seines Netzwerks integriert hatte. Dies geschah, damit Entwickler außerhalb Chinas eine standardisierte Entwicklungsumgebung nutzen konnten, um dezentralisierte Anwendungen auf diesen öffentlichen Ketten zu erstellen und auszuführen. Anders als in der lokalisierten Version sind in der globalen Version von BSN öffentliche dezentralisierte Ketten erlaubt.

„Es gab bisher nur wenige effektive Möglichkeiten für öffentliche Ketten, in den chinesischen Markt einzutreten und zu expandieren, und zwar aufgrund rechtlicher und regulatorischer Anforderungen und der Art und Weise, wie sich diese Projekte positionieren“, heißt es in dem Memo, das von Coindesk aus dem chinesischen Original übersetzt wurde, über diese neueste Entwicklung.

„Die öffentlichen dezentralisierten Ketten werden zu öffentlich genehmigten Konsortialketten, die von Aufsichtsbehörden überwacht werden können, und das ist derzeit der direkteste und effektivste Weg, damit die Projekte konform sind und die einheimischen Nutzer innerhalb Chinas erreichen“.

Diese neuen erlaubten Ketten werden sich sehr von den ursprünglichen Versionen unterscheiden. Um dezentralisierte Ketten wie Ethereum der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, wird BSN den von ihm benannten Betreibern nur erlauben, Knoten zu bauen und zu betreiben, an denen Dapps On-Chain-Transaktionen überprüfen und Daten speichern. Das Netzwerk wird alle Peer-to-Peer-Gebührentransaktionen blockieren und von seinen Nutzern verlangen, Renminbi statt Ethereum-„Gas“ zu verwenden, um die Gebühren für den Aufbau und Betrieb von Dapps auf der Kette zu decken.

„BSN hat es technisch unmöglich gemacht, Transaktionen in virtueller Währung über die öffentlichen Ketten abzuwickeln“, hieß es in der Mitteilung. „BSN hält sich strikt an die entsprechenden Gesetze und Vorschriften und wird jede Kette, die gegen diese verstößt, aus dem Netzwerk entfernen.

BSN strebt an, die Integration aller 24 öffentlichen Ketten in die inländische Version des Netzwerks im ersten Quartal 2021 abzuschließen und es diesen Ketten zu ermöglichen, in der ersten Hälfte desselben Jahres Daten miteinander auszutauschen.

Das Netzwerk hat „Public Permissioned Blockchain“ gegründet, ein Konsortium, das die Dienste auf angepassten öffentlichen Ketten verwalten soll. Die Huobi Group wird als einziges namentlich genanntes Mitglied des Konsortiums für die Abwicklung und das Clearing von Transaktionen, das Marketing für die neuen Dienste und den Betrieb des offiziellen Portals zuständig sein.

Ein unbenannter Anbieter von Cloud-Diensten wird den angepassten öffentlichen Ketten Datenspeicherung und andere grundlegende Internet-Ressourcen anbieten. Einer der Unterstützer von BSN ist das chinesische Technologiekonglomerat China Mobile, das über ein ausgedehntes Netz von Datenzentren im ganzen Land verfügt. BSN hat auch mit dem chinesischen Zweig von Amazon Web Service zusammengearbeitet, um Internetdienste für dapps anzubieten.

BSN wird vom State Information Center of China unterstützt, einem Think Tank unter der National Development and Reform Commission (NDRC), der höchsten Wirtschaftsplanungsbehörde Chinas. BSN wird für die Einhaltung der chinesischen Regulierungsbehörden und die Anpassung des technischen Rahmens der öffentlichen Ketten an das Netzwerk verantwortlich sein.

Obwohl das Memo keine Namen dieser 24 öffentlichen Ketten nennt, hat BSN bereits große internationale Projekte wie Tezos, Ethereum und das IrisNet von Cosmos integriert.

„Die 24 öffentlichen Ketten sind in der globalen Blockketten-Gemeinschaft hoch angesehen, wir werden jedoch nicht ihre ursprünglichen Namen verwenden, wenn sie auf BSN live gehen“, so das Memo. Die Ketten werden in Anlehnung an 24 chinesische Sonnenbegriffe umbenannt, ein traditioneller landwirtschaftlicher Kalender, der die Bauern über saisonale Veränderungen informiert.

Einer der 24 Sonnenbegriffe ist zum Beispiel Erster Frost, was darauf hinweist, dass das Wetter kälter wird und Wassertropfen einzufrieren beginnen. Insektenerwachen bedeutet, dass es wärmer wird und Insekten, die unter der Erde Winterschlaf halten, bald aufwachen und nach draußen gehen.

Die verbotene Frucht

Öffentliche dezentralisierte Blockketten stehen seit 2017, als China bei den ersten Münzangeboten und lokalen Tauschbörsen hart durchgreifen musste, unter strenger Beobachtung der chinesischen Regierung. ICO-Projekte waren aufgrund ihres dezentralisierten Charakters laut Bitcoin Evolution schwer zu überwachen, und die Behörden befürchteten, dass wilde Spekulationen die finanzielle Stabilität Chinas untergraben könnten.

Die Wertmarken aus öffentlichen Kettenprojekten stellen eine Bedrohung für Chinas seit langem bestehende Kapitalkontrolle und die geldpolitische Souveränität der chinesischen Währung dar.

Zum Beispiel ist Tether, ein auf Ethereum basierendes, an den US-Dollar gebundenes Zahlungsmittel, zu einem der beliebtesten Mittel für grenzüberschreitende Transaktionen zwischen Asien und dem Rest der Welt geworden. Die Behörden befürchten möglicherweise auch, dass Wertmarken die Verwendung des Renminbi gefährden könnten, und das würde die Geldpolitik gefährden, die sich auf die Kontrolle von Angebot und Nachfrage der chinesischen Währung stützt.