Bitcoin-Wale mit milliardenschweren Schritten zurück auf dem Spielfeld

Ein Bitcoin-Wal hat Berichten zufolge Bitcoin im Wert von fast 1 Milliarde Dollar auf ein Bitstamp-Konto überwiesen und dabei weniger als 1 Dollar an Gebühren bei Bitcoin Code bezahlt. Ein Block-Bot von Bitcoin enthüllte Details der Transaktion und zeigte auf, dass die 101.857 BTC-Transaktion, die nach dem heutigen Marktpreis derzeit 925 Milliarden Dollar ausmacht, nur 0,48 Dollar an Gebühren angezogen hat.

Diese Walbewegung war zufällig eine Insider-Transaktion, die von Bitstamp selbst durchgeführt wurde, da der Mitbegründer enthüllte, dass die mit der Transaktion verbundene Brieftaschenadresse eine seiner kalten Brieftaschen ist.

Die Transaktion umfasst Hunderte von anderen Walpreisbewegungen im Bitcoin-Netzwerk, für die eine kosteneffiziente Gebühr erhoben wurde. Dies ist besonders vorteilhaft für Wale, die in den letzten drei Monaten gesichtet wurden, um einige der größten Bitcoin-Transaktionen auf dem Markt durchgeführt zu haben.

Vor zwei Wochen wurde eine Walbewegung im Wert von 2,24 Milliarden Dollar durch ein anderes Krypto-Tracking-Tool entdeckt. Die Transaktion wurde in Bitcoin durchgeführt und separat an verschiedene Brieftaschen geschickt. Den Daten des Tracking-Tools zufolge wurde der Transfer, der zwischen mehreren Brieftaschen durchgeführt wurde, sieben Mal zu einem Preis von 0,93 Dollar pro Transfer durchgeführt, wobei die Gesamtgebühr auf nur 6,51 Dollar sank, alles in weniger als einer Stunde.

Im Gegensatz dazu sind traditionelle Banken dafür bekannt, dass sie höhere Gebühren verlangen, die schätzungsweise bis zu 1% des Transaktionsbetrags betragen. Über PayPal hätte die frühere Wal-Transaktion von fast 1 Milliarde Dollar laut der Website des Gebührenrechners rund 27 Millionen Dollar gekostet. Dies zeigt, dass die Effizienz von Bitcoin in Bezug auf Schnelligkeit und Erschwinglichkeit in hohem Maße unübertroffen ist.

Obwohl sich das Transaktionssystem von Bitcoin im Laufe der Zeit weiterentwickelt hat, um erschwinglicher und effizienter zu werden, hat der jüngste Rückgang der Gebühren dazu beigetragen, die Transaktionskosten so gering wie möglich zu halten.

Daten von BitInfoCharts, einer Website zur Analyse von Kryptowährungen, zeigen, dass die Bitcoin-Gebühren unter 1 US-Dollar gefallen sind. Dieser Preisrückgang soll seit April, kurz vor der Halbierung von Bitcoin im Mai, nur einen Monat später, im Netzwerk nicht mehr beobachtet worden sein.

Die Gebühren für die Ethereum-Gebühren hingegen haben Berichten zufolge die von Bitcoin übertroffen

Der Aufwärtstrend ist in der Regel auf eine Überlastung des Netzwerks zurückzuführen, die dann zu Verzögerungen im Netzwerk führt, da die Bearbeitung von Transaktionen längere Zeit in Anspruch nimmt, so dass die Benutzer für die Priorisierung von Transaktionen einen höheren Betrag zahlen müssen.

Als die Zahl der nicht verarbeiteten Transaktionen im Ethereum-Netzwerk laut Bitcoin Code weiter zunahm, stiegen die Gebühren am 11. Juni für kurze Zeit über 4 $ und fielen dann wieder auf 0,40 $. In der Zwischenzeit, während sich die zweite Phase von Ethereum (Ethereum 2.0) in der Realisierungsphase befindet, verspricht das Team von Ethereum Skalierbarkeit, was bedeutet, dass exorbitante Gebührengebühren der Vergangenheit angehören werden.