Bitcoin-Preisanalyse: Entscheidende Unterstützung (vorerst), aber nähert sich zu Beginn der neuen Woche ein großer Schritt?

In unserer jüngsten BTC-Preisanalyse haben wir nach dem Einbruch am Freitag in den Bereich von 6800 USD erwähnt, dass Bitcoin einen Entscheidungspunkt erreicht hat.

Sowohl der Preis stieß auf einen erheblichen Unterstützungsbereich als auch der tägliche RSI-Indikator, der genau das Niveau von 50 erreichte, das als Unterscheidung zwischen einem Bären- und einem Bullenmarkt oder mit anderen Worten einem neutralen Markt bezeichnet wird.

Seit Freitag handelte Bitcoin im engen Bereich von 6800 bis 6950 US-Dollar (trotz eines kleinen Fehlers auf 6750 US-Dollar).

Es ist kein Zufall, dass wir seit Freitag keinen größeren Schritt im Namen der primären Kryptowährung sehen

Die Wall Street wurde am Freitag nicht gehandelt (wegen Karfreitagsfeiertagen). Nach der jüngsten Korrelation zwischen Bitcoin und den Aktienmärkten scheint hier Bitcoin geduldig darauf zu warten, dass die Futures der Indizes die US-Zeitzone am Sonntagabend öffnen.

Insgesamt ist dies ein Entscheidungspunkt für Bitcoin kurzfristig. Von der bullischen Seite war der Kurs von 6800 USD das vorherige Hoch, und der Kurs der bullischen höheren Tiefs, der am 12. März begann, war noch nicht gebrochen.

Von der bärischen Seite ist die aktuelle Preiszone sehr fragil, wenn man den RSI-Indikator (der bei der 50er-Marke steckt) und den stochastischen RSI-Oszillator berücksichtigt, der einen Cross-Over gemacht hat, der auf das überkaufte Gebiet zeigt.

Gesamtmarktkapitalisierung: 196,1 Milliarden US-Dollar

Bitcoin-Marktkapitalisierung: 125,7 Milliarden US-Dollar

BTC-Dominanzindex: 64,1%

* Daten von CoinGecko

Zu beobachtende Schlüsselebenen und nächste mögliche Ziele

– Unterstützungs- / Widerstandsniveaus: Wie oben erwähnt, stehen Bitcoin 6950 USD von oben als anfängliches Widerstandsniveau gegenüber. Weiter oben liegt der von der Unterstützung gedrehte Widerstandsbereich von 7200 USD, der die kritische 50-Tage-Linie für den gleitenden Durchschnitt (rosa markiert) enthält. Im Falle einer Trennung wird Bitcoin mit dem Monatshoch von 7400 bis 7500 US-Dollar konfrontiert sein, das letzte Woche erreicht wurde.

Für den Fall, dass die Unterstützung bei 6750 bis 6800 US-Dollar zusammenbricht, können wir von unten einen schnellen Übergang zum vorherigen Widerstand erwarten, der das Unterstützungsniveau auf 6600 US-Dollar und dann auf 6400 US-Dollar erhöht. Ein kritischer weiterer Supportbereich befindet sich dann im Bereich von 6000 bis 6200 US-Dollar.

– Der RSI-Indikator: oben diskutiert.

– Handelsvolumen: Wie oben erwähnt, ist das Volumen des aktuellen Wochenendes ohne wesentliche Preisbewegungen minimal.