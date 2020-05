Bitcoin (BTC) bringt neue Käufer von hartem Geld, so ein Experte

Der Software-Ingenieur Pierre Rochard, Mitbegründer des Satoshi-Nakamoto-Instituts, Bitcoin (BTC)-Forscher und Fürsprecher seit 2013, ist einer der herausragenden Berater und Pädagogen von Bitcoin (BTC). Heute erklärte Rochard, ob es vielversprechend sei, Goldbestände (XAU) in Bitcoin (BTC) umzuwandeln.

Weit über Gold hinaus

Herr Rochard ist sich sicher, dass die Bitcoin Code(BTC)-Erzählung die erfahrenen „Goldwanzen“ nicht davon überzeugen muss, ihre geliebten Reichtümer in das Flaggschiff der Krypto-Währung zu tauschen. Was den Anwendungsfall betrifft, so hat Bitcoin (BTC) ein anderes Zielpublikum:

Bei der Hervorhebung der Vorteile von Bitcoin gegenüber Gold geht es nicht darum, alte Goldhalter zum Tausch gegen Bitcoin zu bewegen.

Worum geht es dann?

Es geht um Nicht-Gold-Inhaber, die sich von der Goldthese nicht überzeugen ließen.

Bitcoin bringt neue Käufer von hartem Geld ins Spiel. Gold war für sie nicht gut genug.

Bitcoin (BTC) schafft eine Klasse von neuen Käufern von „hartem Geld“. Laut Herrn Rochard geht es darum, dass sich die Investoren von der Gold (XAU)-These nicht überzeugen ließen. Gold (XAU) ist für sie nicht gut genug.

Die von Herrn Rochard erwähnte Kaufklasse „Altgold (XAU)“ hat ihren eigenen Sprecher und ihre eigene Legende, Peter Schiff. Als aggressiver Nichtmünzer hat Schiff jeden Aspekt von Bitcoin (BTC) kritisiert. Wie bereits früher von U.Today berichtet, behauptet Schiff auch, dass jeder positive Bitcoin (BTC)-Preis nicht niedrig genug sei.

Bitcoin (BTC) Hand in Hand mit Gold (XAU)

Die anhaltende wirtschaftliche Rezession, die durch die COVID-19-Pandemie verursacht wurde, hat bereits zu einem Kreditverlust der nationalen Fiat-Währungen geführt. Infolgedessen kündigten viele Redner an, dass sie davon ausgehen, dass die Portfolios Bitcoin (BTC) und Gold (XAU) in diesen harten Tagen am zuverlässigsten sind.

Von Mike Novogratz und Tuur Demeester bis hin zu Robert Kiyosaki und Dan Tapiero empfehlen Investoren, Händler und Wirtschaftswissenschaftler, ihre Bitcoin (BTC)- und Gold (XAU)-Positionen inmitten der Volatilität der Aktienmärkte zu erhöhen.