BEST LIVE DEALER-CASINOS

Das Internet hat viele Freizeitbeschäftigungen erleichtert – besonders offensichtlich auch das Spielen in einem Kasino. Heute gibt es Online-Casinos in Hülle und Fülle; der Reiz eines traditionellen Casinos aus Stein und Mörtel ist jedoch nie ganz verblasst, trotz der offensichtlichen Nachteile, die ein Besuch in einem solchen Casino mit sich bringt.

Zu diesen Nachteilen gehört die Notwendigkeit, Zeit für die Anreise zum Casino aufzuwenden, ganz zu schweigen von der angemessenen Vorbereitung auf die Reise. Solche Kasinos können jedoch viel stimmungsvoller bleiben als die online üblichen computergestützten Kasinospiele.

Vor allem aus diesen Gründen haben Live-Casinospiele an Popularität gewonnen. In einem Live-Casino können Sie viele der Vorzüge eines traditionellen Casinos genießen, außer dass Sie Ihr Zuhause nicht verlassen müssen.

WAS IST EIN LIVE-KASINO?

Es ist typisch für eine gut bewertete Casino-Website, dass ein ganzer Bereich den Live-Casino-Spielen gewidmet ist. Dieser wird klar als solcher gekennzeichnet sein; gehen Sie in diesen Bereich, und Sie können aus verschiedenen Live-Casinospielen wählen. Bei jedem dieser Spiele erhalten Sie einen Video-Feed mit einem Geber und seinem Tisch in Echtzeit.

Das Streaming-Filmmaterial wird etwas einfangen, das wie ein echtes Kasino aussieht – und von Ihrem Gerät aus können Sie das Spiel spielen und mit dem Geber interagieren. Hier finden Sie weitere Einzelheiten über die Funktionsweise des Live-Casinos.

WIE SIE DAS BESTE LIVE-CASINO WÄHLEN

Wie es bei der Suche nach der richtigen Casino-Site jeglicher Art typisch sein sollte, sollten Sie die folgenden Aspekte eines Live-Casinos sorgfältig berücksichtigen.

Boni und Aktionen – Praktisch jedes einzelne Live-Casino bietet einen Willkommensbonus, wie ein Einzahlungsspiel, während Sie später auch andere Aktionen genießen können; achten Sie auf Cashback.

Vielfalt an Live-Spielen – Wenn Sie eine bestimmte Art von Spiel spielen möchten, vergewissern Sie sich, dass es in einem bestimmten Casino verfügbar sein wird, wenn Sie sich dafür anmelden. Roulette, Blackjack und Baccarat sind oft – und Varianten davon könnten auch angeboten werden – an guten Standorten erhältlich.

Software – Die besten Live-Spiele kommen oft von den Softwarefirmen, die bei der Bereitstellung solcher Spiele am seriösesten sind. Evolution Gaming und Playtech sind zwei der führenden Anbieter.

Kundendienst – Dies ist gut, um Ihnen zu helfen, Probleme zu überwinden, während Sie Mitglied des Casinos sind. Suchen Sie nach einer Website, die eine Live-Chat-Einrichtung und einen detaillierten FAQ-Abschnitt hat, sowie deren E-Mail-Adresse und Telefonnummer auf einer „Kontakt“-Seite anzeigt.

LIVE CASINOS VS. OFFLINE-CASINOS

Der Schlüssel zur Attraktivität von Live-Casinos liegt darin, dass sie viele der üblichen Vorteile von landgestützten Casinos bieten und gleichzeitig zahlreiche Nachteile dieser Casinos beseitigen. Dies kann deutlich werden, wenn man diese beiden Arten von Kasinos genauer vergleicht. In diesen Bereichen kann es merkliche Unterschiede geben:

Einzahlungsboni – Live-Casinos erlauben oft niedrigere Mindesteinsätze und bieten gleichzeitig wertvollere Boni. Dies liegt hauptsächlich daran, dass die Gemeinkosten und Ausgaben dieser Kasinos niedriger sind.

Spieler-Overhead – Ihr eigener Overhead wird auch niedriger sein, wenn Sie ein Online-Casino besuchen. Sie müssen kein Geld für Benzin für die Autofahrt oder Chips ausgeben, die Sie auf die Tische legen müssen.

Wettoptionen – Diese sind in Live-Casinos in der Regel zahlreicher. Zum Beispiel können Sie die Wettstrategie eines anderen Spielers leichter duplizieren, was ein besonderer Segen bei Blackjack-Spielen ist. Auch die Spielauswahl ist besser, wie wir in unserem ausführlicheren Vergleich von Live- und Offline-Casinos erklären.

LIVE-CASINO-SPIELE

Live-Roulette – Davon gibt es viele Varianten – darunter das Immersive Roulette von Evolution Gaming, das sich Kamerawinkel gut zunutze macht, und das Hochgeschwindigkeits-Auto/Slingshot-Roulette.

Lebendiges Blackjack – Dieses konzentriert sich strikt auf Blackjack in seiner klassischen Form; jedoch bieten einige Kasinos auch Nebenwetten an, während viele Betreiber es Spielern auch ermöglichen, Wetten auf die Hände anderer Spieler zu setzen.

Live-Baccarat – Dies wird in praktisch allen Live-Casinos angeboten. Achten Sie auf eine Bakkarat-Variante namens Punto Banco, bei der Sie gegen die Bank und nicht gegen andere Spieler antreten.

Live Casino Hold’Em – Diese Variante von Texas Hold’Em kann besonders viel Spaß machen, da Sie nicht mit anderen Spielern konkurrieren, sondern mit dem Geber – den Sie natürlich live sehen können.

Live sic bo – Das einzige Würfelspiel, das mit einem Live-Dealer gespielt werden kann, bei dem Sie Ihre Einsätze auf einem Brett platzieren, das einem Roulette-Brett sehr ähnlich ist. In diesem Spiel werden drei Würfel verwendet.

LIVE-CASINO-BONUSSE UND -FÖRDERUNGEN

Die bei Live-Casinospielen verfügbaren Boni können je nach Betreiber unterschiedlich sein. Bei einigen können Sie Ihre ursprüngliche Einzahlung bis zu einem bestimmten Höchstbetrag anpassen lassen. Dies geschieht anstelle des Standard-Begrüßungsbonus, den Sie sonst in einem Online-Casino erwarten würden.

Es gibt noch eine andere Art von Bonus, den Sie erhalten können, nachdem Sie einen bestimmten Betrag eingezahlt haben und diesen bei Live-Spielen eine bestimmte Anzahl von Malen umdrehen. Möglicherweise haben Sie sogar die Möglichkeit, einen Bonus zu erhalten, der nicht von Ihrer Einzahlung abhängt, obwohl solche Boni selten sind.

LIVE-CASINO-SOFTWARE UND TECHNOLOGIE

Die Technologie, die hinter einem Live-Casino-Spiel steht, kann Ihre Erfahrung damit beeinflussen; es lohnt sich daher, genau zu prüfen, welche Firmen Software für ein bestimmtes Live-Casino anbieten, bevor Sie dort spielen.

Normalerweise erstellen und liefern Live-Casinos nicht die Spiele, die sie anbieten. Dennoch würden Sie das Konto, das Sie beim Casino selbst haben, verwenden, um auf diese Spiele zuzugreifen und an ihnen teilzunehmen. Außerdem verlassen sich die meisten Casinos für alle ihre Live-Spiele auf denselben Software-Anbieter.

Zu den Software-Anbietern, auf die wir Ihnen besonders raten, gehört Evolution Gaming, das nicht nur klassische Spiele wie Roulette und Blackjack, sondern auch Casino Hold’Em und Poker mit drei Karten anbietet.

Evolution Gaming ist mit seiner hochentwickelten Infrastruktur und der riesigen Auswahl an Live-Spielen führend auf dem Live-Casinomarkt. Auch die Spielauswahl von Playtech ist breit gefächert; es ist besonders bemerkenswert, dass es zu den wenigen Anbietern gehört, die Sic Bo als Live-Spiel anbieten.

Die Auswahl von Microgaming beschränkt sich tendenziell auf klassische Spiele wie Blackjack und Roulette. Auch bei NetEnt fehlt das Angebot; die Qualität des HD-Videostreaming des Unternehmens ist jedoch atemberaubend.

MOBILE LIVE CASINO

Viele Live-Casinospiele können tatsächlich über mobile Apps gespielt werden. Möglicherweise bemerken Sie nicht einmal einen Unterschied zwischen der Qualität des Videostreams auf Ihrem Smartphone und der auf Ihrem PC.

Sie sollten bedenken, dass es nicht bei allen Betreibern Standard ist, Live-Casinospiele online anzubieten, während die Betreiber, die dies tun, die Auswahl dieser Spiele noch einschränken können. Nichtsdestotrotz, wenn ein Betreiber diese Option anbietet, könnte Ihnen dies einen zusätzlichen guten Grund geben, in diesem Casino zu spielen.

Viele Live-Casinos betreiben auch für Mobiltelefone optimierte Websites, die für Sie ausreichen könnten, so dass es nicht notwendig ist, eine App herunterzuladen.

Da die Live-Angebote nicht auf allen Kasino-Websites standardisiert sind, kann Ihnen die Lektüre unserer Rezensionen dieser Websites dabei helfen zu erkennen, welche von ihnen Ihre Aufmerksamkeit besonders verdienen.