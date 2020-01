Berichte kritisieren Bitcoin SV Miners und die bevorstehende Gabel der Kette

In den letzten zwei Tagen wurden zwei kritische Beiträge gegen das Bitcoin Satoshi’s Vision Netzwerk (BSV) veröffentlicht. Am 17. Dezember veröffentlichte Binance Research einen Allokationsminenbericht, der die Bergbauaktivitäten von BTC, BCH und BSV analysierte und in dem detailliert dargelegt wurde, dass die Bergleute von BSV irrational abbauen, um ihre Investitionen bei The News Spy zu schützen. Am folgenden Tag veröffentlichte die Firma Bitgo einen Bericht, der enthüllte, dass BSV wegen der bevorstehenden harten Abspaltung, die darauf abzielt, Pay-to-Script-Hash (P2SH)-Outputs zu entfernen, abgeschrieben wird.

Das Bitcoin Satoshi’s Vision Netzwerk (BSV) wird diese Woche aus mehreren Gründen kritisiert und die Themen sind im Gerede der Kryptosphäre im Trend. So veröffentlichte das Forschungsteam der Krypto-Börse Binance am Dienstag einen Bericht, der die Minenaktivitäten von BTC, BCH und BSV im Jahr 2019 offenlegte. Der Bericht hob hervor, dass der Abbau von Kryptogeld weitaus wettbewerbsfähiger geworden ist und enthüllte, dass die Bergleute von BSV zu Opportunitätskosten abbauen. In der Regel bedeuten Opportunitätskosten, dass die Kosten aus irrationalen Gründen entstehen, anstatt die mit der besten Alternative verbundenen Gewinne zu genießen. Beim Vergleich der BTC-, BCH- und BSV-Netzwerke betonten die Binance-Forscher, dass

„der Kryptowährungsabbau für BCH oft ökonomisch rationaler war“.

Wenn es jedoch um den Bergbau bei BSV im Jahr 2019 geht, war dies

„für den Großteil des Jahres 2019 mit erheblichen Opportunitätskosten verbunden, die auf mehr als 15 % der gesamten Bergbaueinnahmen seit der Abspaltung im November 2018 geschätzt werden“.

Die kumulierten geschätzten Kosten für die Möglichkeit, BSV (statt BTC) in USD abzubauen, laut Binance Research.

Alle drei Blockketten verwenden die gleiche Hashing-Funktion und während des ganzen Jahres litten die BSV-Minenarbeiter laut Binance-Bericht am meisten. „In weniger als einem Jahr hätten geschätzte 12-13 Millionen Dollar von den Bitcoin SV-Minenarbeitern potenziell eingesammelt werden können, wenn sie bei der Zuteilung der Bergbau-Ressourcen rational gehandelt hätten“, stellt die Studie fest. „Im Vergleich dazu beliefen sich die gesamten Belohnungen von BSV für den Bergbau (unter der Annahme, dass die Bergleute BSV-Münzen am Ende eines jeden Arbeitstages verkaufen) im selben Zeitraum auf etwa 75 Millionen Dollar. Infolgedessen machen diese potenziellen Opportunitätskosten etwa 16-17% der gesamten BSV-Mineneinnahmen in diesem Zeitraum aus.

Bitgo plant, die BSV-Unterstützung abzuschreiben

Im Anschluss an den Bericht von Binance Research wurde am nächsten Tag ein weiterer Beitrag des Bitgo-Entwicklers Murch bezüglich der bevorstehenden BSV-Kettengabel veröffentlicht. Dem Post zufolge drängt Bitgo die BSV-Nutzer, den BSV von der Plattform des Unternehmens auch bei The News Spy zurückzuziehen, da die Pay-to-Script-Hash (P2SH)-Ausgaben bald ungültig werden. Der Grund dafür ist, dass der BSV am 4. Februar 2020 ein Upgrade mit der „Genesis Hard Fork“ plant, die P2SH entfernen soll. „Da Bitgo’s BSV Brieftaschen P2SH-basierte Multi-Signatur-Adressen verwenden, wird die Protokolländerung dazu führen, dass Bitgo BSV Brieftaschen nicht mehr in der Lage sein werden, Gelder zu empfangen“, so Bitgo’s Mitteilung im Detail. Murch schreibt, dass ab dem 4. Februar 2020:

Gelder, die bereits in P2SH unausgegeben sind, bleiben ausgabefähig; Sie können weiterhin Gelder aus Ihrer Brieftasche senden.

Sie werden NICHT in der Lage sein, Gelder für Ihre Bitgo BSV Brieftasche zu erhalten. Transaktionen, die versuchen, Gelder an Bitgo Wallets zu senden, sind ungültig, einschließlich Transaktionen von einem Bitgo Wallet, die versuchen, Wechselgeld in dasselbe Wallet zurückzugeben.