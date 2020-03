Bank von Russland verbietet Krypto-Ausgabe, Umlauf in vorgeschlagenen Gesetzesänderungen

Als das russische Finanzministerium Anfang 2018 erstmals den Gesetzentwurf über digitale Finanzanlagen einführte, wurde der Handel mit Krypto-Währungen an autorisierten Krypto-Börsen erlaubt. Die Kryptolandschaft kann sich jedoch mit den jüngsten Entwicklungen der russischen Zentralbank ändern.

Im Februar 2020 veröffentlichte die Bank von Russland Änderungen der Regeln für verdächtige Transaktionen, die kryptographische Transaktionen mit Geldwäsche verknüpfen.

In einem kürzlichen Interview mit der russischen Nachrichtenagentur Interfax sprach Alexey Guznov, Leiter der Rechtsabteilung der russischen Zentralbank, über die jüngsten Aktualisierungen laut Bitcoin Future des Gesetzes, das die Ausgabe und Verbreitung von Krypto-Währungen verbietet. Bei der Diskussion über den Konsens, den sie über die Legalisierung der Kryptowährung in Russland erzielt haben, sagte Guznov [übersetzt]:

„Die Position der Zentralbank bleibt unverändert. Wir glauben, dass die Legalisierung des Kryptogeldumlaufs große Risiken birgt, sowohl aus der Sicht der Finanzstabilität und des Systems zur Bekämpfung der Geldwäsche als auch aus der Sicht des Schutzes der Verbraucherrechte“.

Er nannte das Verbot des eigenen Kryptos sogar „bis zu einem gewissen Grad absurd“ und teilte mit, dass der Grund für eine solche Entscheidung das „Wohl des Finanzsystems“ sei.

„Aus der Sicht des Funktionierens des Finanzsystems und des Verbraucherschutzsystems stellt die Legalisierung der Frage und vor allem die Organisation des Kryptogeldumlaufs ein ungerechtfertigtes Risiko dar“.

Aufgrund der inhärenten Risiken von Kryptowährungen kam er zu dem Schluss, dass der Gesetzentwurf ein Verbot des Handels mit Kryptogeld und des Umlaufs von digitalem Geld „direkt formuliert“. Darüber hinaus ist jeder, der gegen dieses Gesetz verstößt, mit einer Geldstrafe belegt.

Zentralbank unklar über aktuelle Regulierung des Kryptogeldhandels

In der Diskussion über die aktuelle Regulierung des Austauschs von Kryptogeld und der Betreiber von Informationssystemen antwortete Guznov vage, dass die Bank von Russland diese weiterhin „beaufsichtigen“ werde. Außerdem fügte er hinzu, dass die Durchsetzung von Gerichtsentscheidungen, die mit Kryptographie zu tun haben, unklar und problematisch sei:

„Das Problem der Krypto-Währung und der Krypto-Vermögenswerte im Allgemeinen (und das ist nicht nur unser Problem) besteht darin, dass es nicht sehr klar ist, wie die Vollstreckung der sie betreffenden Gerichtsentscheidungen gegen sie sichergestellt werden kann.

Er fügte auch hinzu, dass die Zentralbank zwar gegen die Umwandlung und Verbreitung von Krypto ist, dass aber diejenigen, die Bitcoin besitzen und eine Transaktion in einer Gerichtsbarkeit abschließen, die Krypto-Transaktionen erlaubt, die Bank von Russland „wahrscheinlich nicht in der Lage sein wird, dies zu regeln“.

Gesetzentwurf soll so schnell wie möglich verabschiedet werden, Überlegungen werden diskutiert

Guznov hob hervor, dass die Zentralbank zwar versucht, den Gesetzentwurf so schnell wie möglich zu verabschieden, dass er jedoch mehrere Bedingungen beinhaltet, die bei der Regulierung berücksichtigt werden müssen.

Er sagte, dass es einerseits wichtig sei, sicherzustellen, dass die gesetzliche Regelung die Entwicklung neuer Technologien im Land nicht beeinträchtigt, und dass sie andererseits die von ihnen als wichtig erachtete Technologie umsetzen können.