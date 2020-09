Asset Giant Fidelity analyse un modèle qui prévoit une hausse du Bitcoin à 1000000 USD

Fidelity, le gestionnaire d’actifs d’un billion de dollars, examine un modèle de prix Bitcoin populaire et controversé.

En utilisant la corrélation entre le prix d’un actif et son ratio S2F, l’analyste crypto pseudonyme PlanB a prédit que la valeur de Bitcoin Future atteindrait 1 million de dollars d’ici 2029.

Bien qu’il y ait un débat féroce sur la question de savoir si le ratio stock / flux est un moyen précis de prévoir la trajectoire de Bitcoin, Fidelity affirme que le modèle est un outil crédible pour analyser les actifs rares. Selon la firme , historiquement, la métrique est un bon moyen de juger si une marchandise donnée deviendra une réserve de valeur réussie.

«Les matières premières dont le stock est difficile à doubler en raison d’un faible taux de production par rapport à l’offre existante ont toujours servi de réserves de valeur supérieures. Ces produits sont largement utilisés à des fins d’investissement et parfois à des fins industrielles. D’un autre côté, les produits de consommation qui sont susceptibles de fortes augmentations de l’offre sont moins efficaces pour stocker de la valeur.

Dans la norme Bitcoin, Saifedean Ammous a adapté le stock au flux pour comparer le bitcoin aux produits de base utilisés pour l’investissement et la consommation et l’utilisation de la métrique s’est depuis développée et a même donné lieu à des modèles basés sur le ratio. L’or, la réserve de valeur la plus résistante à travers les âges, a le ratio stock / flux le plus élevé, suivi du Bitcoin (aujourd’hui) et de l’argent. Suite à la récente réduction de moitié (mai 2020), l’écart entre le ratio or et Bitcoin s’est comprimé. Le stock-to-flow de Bitcoin éclipsera celui de l’or après la prochaine réduction de moitié (2024). »